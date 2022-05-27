Добровільно очолив "прокуратуру ЛНР": мешканцю Луганська оголосили підозру в колабораціонізмі
"Генеральному прокурору ЛНР", якого призначили російські окупанти, повідомили про підозру у колабораційній діяльності
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Підозрюваний, після повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованій Луганщині, за власним бажанням обійняв посаду генпрокурора в прокуратурі "ЛНР". Зловмисник проводить наради, нагороджує працівників незаконної установи та активно підтримує війну РФ в Україні.
За таку діяльність керівнику повідомили про підозру у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
- Прокуратура проводить розслідування за фактом відмивання незаконно отриманого майна, працівниками приватної банківської установи. Бенефіціарними власниками цього банку є бізнесмени РФ. Спільнику повідомили про підозру.
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