Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний, після повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованій Луганщині, за власним бажанням обійняв посаду генпрокурора в прокуратурі "ЛНР". Зловмисник проводить наради, нагороджує працівників незаконної установи та активно підтримує війну РФ в Україні.

За таку діяльність керівнику повідомили про підозру у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Прокуратура проводить розслідування за фактом відмивання незаконно отриманого майна, працівниками приватної банківської установи. Бенефіціарними власниками цього банку є бізнесмени РФ. Спільнику повідомили про підозру.

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