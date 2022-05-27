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Добровільно очолив "прокуратуру ЛНР": мешканцю Луганська оголосили підозру в колабораціонізмі

27 травня, 2022 п'ятниця
15:38
Кримінал прокуратура ЛНР

"Генеральному прокурору ЛНР", якого призначили російські окупанти, повідомили про підозру у колабораційній діяльності

Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний, після повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованій Луганщині, за власним бажанням обійняв посаду генпрокурора в прокуратурі "ЛНР". Зловмисник проводить наради, нагороджує працівників незаконної установи та активно підтримує війну РФ в Україні.

За таку діяльність керівнику повідомили про підозру у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

  • Прокуратура проводить розслідування за фактом відмивання незаконно отриманого майна, працівниками приватної банківської установи. Бенефіціарними власниками цього банку є бізнесмени РФ. Спільнику повідомили про підозру.

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прокуратура
війна з Росією
повідомлення про підозру
ОРДЛО
колабораціонізм
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