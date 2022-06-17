На відновлення українських доріг потрібно 900 млрд грн: Укравтодор планує використати заморожені активи РФ 

Про це в медіацентрі "Україна-Укрінформ" повідомив Андрій Івко, перший заступник голови "Укравтодору".

"Для відновлення доріг потрібно 900 млрд грн. Приблизно потрібно 2-4 роки для відбудови. Однак за рік-півтора вдасться відновити базові речі. Сподіваємося, що для відновлення нашої інфраструктури використаємо кошти Росії, які наразі заморожені в країнах Європи", - наголосив Андрій Івко.

Зараз в Україні вже розчищено 938 км доріг і збудовано 41 тимчасову переправу на дорогах державного значення. Українці можуть вільно пересуватися дорогами. Однак повністю відновити їх не можна, тому що обстежують пошкоджену інфраструктуру.

За словами Андрія Івка, Укравтодор співпрацює з адміністраціями різних країн і міст. Так, Чехія передала України два мости завдовжки 36 м.

"Мости вже в Україні. Один з них йде в Київську область. Очікується, що наступного місяця ці тимчасові переправи вже будуть змонтовані", - зазначив перший заступник голови Укравтодору.

Також відомство закінчує проєкти, розпочаті до повномасштабної війни.

"Так, завершується робота на трасі М-31 Дніпро - Решетилівка. Сьогодні вже відкривається ділянка дороги з Дніпра до каналу Донбас. Це дорога європейської якості, першої категорії. Рух буде відкрито для автівок різного тип", - ідеться в повідомленні.

3 червня писали, що від початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти знищили 24 тис. км доріг і 300 мостів.

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