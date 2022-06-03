За 100 днів повномасштабної війни в Україні рашисти знищили 24 тис. км доріг та 300 мостів
Від початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти знищили 24 тисячі кілометрів доріг та 300 мостів. В Укравтодорі вже розчистили від воєнного сміття майже тисячу кілометрів доріг
Про це інформує в фейсбук Укравтодор.
"За 100 днів війни зруйновано 24 тисячі км доріг та три сотні мостів.
Ворог не припиняє нищити нашу інфраструктуру, але країна продовжує жити та відбудовуватися в умовах війни.
Ми поставили на паузу всі масштабні проєкти Великого будівництва, натомість працюємо на критично важливих маршрутах та "дорогах життя", – йдеться в повідомленні.
Водночас робітники продовжують працювати. 2 червня відкрили рух ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині – це майже 30 км автошляху Полтава – Київ. Вже відновлено рух по "Варшавській трасі" з Києва до Ковеля, тут були знищені три мости.
На звільнених територіях забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Харкова, Чернігова, Сум і Миколаєва.
"Відкрили рух для вантажівок по трасі М-06 Київ-Чоп. Поруч зі зруйнованим мостом у перші тижні деокупації, у Стоянці звели тимчасову переправу для легкового транспорту, але вантажівкам доводилось об'їжджати зайві кілометри. Наразі транспорт може рухатись відновленим лівим проїздом мосту", – додають в Укравтодорі.
Також агентство продовжує розчищення і прибирання доріг від техніки, сміття та бруду, вже вивільнили 930 км шляху.
- Станом на 16 квітня від залишків війни в Україні розчистили 240 км доріг і зроблено сім тимчасових переправ.
- Відзначимо, що раніше перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко повідомив, що в Україні, від початку повномасштабного вторгнення РФ, знищено 23 тис. км доріг та понад 300 штучних споруд
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