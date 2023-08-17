Про це повідомляє Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"За пропозицією АРМА та Міненерго уряд сьогодні ухвалив рішення про передачу в управління державній компанії близько 100 АЗС, нафтобази та низку транспортних засобів, які належать російській Татнафті", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що управителем арештованих активів, які розташовані в Харківській та Полтавській областях, стала найбільша нафтогазодобувна компанія України ПАТ "Укрнафта".

Пріоритетне завдання для управителя полягає у відновленні роботи автозаправних комплексів та забезпеченні доходів бюджету від їх комерційного використання.

Для недопущення подальших збоїв у функціонуванні активу та з метою його оперативної передачі в управління було використано спеціальну процедуру визначення управителя за розпорядженням Кабміну, передбачену ст. 21-1 Закону про АРМА.