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Уряд передав Укрнафті арештовані активи російської Татнафти, зокрема близько 100 АЗС

17 серпня, 2023 четвер
01:52
Економіка Укртатнафта

Уряд ухвалив рішення про передачу в управління ПАТ "Укрнафта" арештованих активів, які належали російській Татнафті. Серед них близько 100 АЗС

Про це повідомляє Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"За пропозицією АРМА та Міненерго уряд сьогодні ухвалив рішення про передачу в управління державній компанії близько 100 АЗС, нафтобази та низку транспортних засобів, які належать російській Татнафті", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що управителем арештованих активів, які розташовані в Харківській та Полтавській областях, стала найбільша нафтогазодобувна компанія України ПАТ "Укрнафта".

Пріоритетне завдання для управителя полягає у відновленні роботи автозаправних комплексів та забезпеченні доходів бюджету від їх комерційного використання.

Для недопущення подальших збоїв у функціонуванні активу та з метою його оперативної передачі в управління було використано спеціальну процедуру визначення управителя за розпорядженням Кабміну, передбачену ст. 21-1 Закону про АРМА.

  • Нагадаємо, майно, рахунки та корпоративні права групи компанії "Татнафта" передали АРМА у червні 2022 року.
нафта
санкції проти Росії
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