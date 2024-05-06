В Україні продадуть санкційний завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Саввіді

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Стартова ціна підприємства "ПентоПак" - 203,7 млн ​​грн.

Це завод з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі, яке було конфісковане в родині російсько-грецького олігарха Саввіді.

За словами Коваля, "ПентоПак" сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Завод співпрацює з відомими українськими брендами та експортує продукцію до понад 30 країн світу.

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Очільник ФДМУ зазначив, що підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.

"Новий власник пропонує всі можливості для подальшого зростання та розвитку. Компанія планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин", - пише Коваль.

Він запевнив, що кошти від продажу "ПентоПак" спрямуються на відбудову України, і додав, що раніше за 12 санкційними активами вже перераховано понад 32 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Онлайн-аукціон запланований на 31 травня.