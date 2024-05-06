РФ обстріляла селище на Сумщині: серед поранених двоє дітей
Удень 6 травня російська окупаційна армія атакувала селище Угроїди Сумської області. Внаслідок атаки постраждали літній чоловік і двоє дітей
Про це "Суспільному" повідомила секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.
"Сьогодні вдень був артобстріл. В результаті поранено одного чоловіка 1944 року народження. Також мінно-вибухові травми отримали двоє хлопчиків 2009 та 2010 року народження", - сказала вона.
За її даними, всіх поранених госпіталізували.
Також зафіксовано пошкодження щонайменше трьох будинків, там вибито вікна.
- У ніч на 6 травня російські окупанти завдали удару по енергетичних об'єктах Сумської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.28 Купівля 39.28Продаж 39.8
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе