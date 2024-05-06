РФ обстріляла селище на Сумщині: серед поранених двоє дітей

Про це "Суспільному" повідомила секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

"Сьогодні вдень був артобстріл. В результаті поранено одного чоловіка 1944 року народження. Також мінно-вибухові травми отримали двоє хлопчиків 2009 та 2010 року народження", - сказала вона.

За її даними, всіх поранених госпіталізували.

Також зафіксовано пошкодження щонайменше трьох будинків, там вибито вікна.