Спецпризначенці СБУ показали, як з дистанції 4,7 км знищили техніку ворога на Херсонщині
Спецпризначенці снайперським пострілом з протитанкового ракетного комплексу знищили ворожу бойову машину піхоти на Херсонщині
Відео оприлюднила СБУ на своєму Телеграм-каналі.
"Тиснемо російських окупантів не тільки на східному фронті, а й на Херсонщині!. Тактична група співробітників СБУ снайперським пострілом з ПТРК на дистанції 4,7 км знищила ворожу БМП", – написали бійці і додали, що незабаром покажуть нові відео з півдня.
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