Відео оприлюднила СБУ на своєму Телеграм-каналі.

"Тиснемо російських окупантів не тільки на східному фронті, а й на Херсонщині!. Тактична група співробітників СБУ снайперським пострілом з ПТРК на дистанції 4,7 км знищила ворожу БМП", – написали бійці і додали, що незабаром покажуть нові відео з півдня.

Нагадаємо, окупант розповів СБУ, як їхнє командування тікало на Харківщині

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