English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Советую всем военнослужащим России сдаваться в плен": окупант розповів СБУ, як їхнє командування тікало на Харківщині

"Советую всем военнослужащим России сдаваться в плен": окупант розповів СБУ, як їхнє командування тікало на Харківщині

12 вересня, 2022 понедiлок
13:16
війна з Росією

Окупант, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, здався у полон і розповів про деморалізацію російських військ від українського контрнаступу на Харківщині

Відео з російським окупантом виклала Служба безпеки України у ютубі.

Як йдеться у повідомленні, російський окупант, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповідає, як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська збройні сили РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу.

"За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається боягузливо втекти з поля бою", – говорить 20-річний гранатометник.

За інформацією СБУ, кинуті своїми командирами напризволяще російські військові були фактично "спалені" шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.

"Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ", - йдеться у повідомленні.

Також російський загарбник звернувся до батьків окупантів із закликом не відпускати своїх дітей на війну.

"Я раджу всім військовослужбовцям Росії здаватися в полон. А також матерям та батькам своїх дітей – не допускати їх до контракту, щоб вони не йшли на жертви, це цього не варте. Це не наша війна", - сказав він.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
СБУ
російська армія
ЗСУ
полонені
окупанти
Харківщина
Читайте також:
11 вересня, 2022 неділя
Посол Британії порадила, як правильно називати короля Чарльза III
Володимир Путін
10 вересня, 2022 субота
Путін може легко оголосити про перемогу і піти з території України, - Портников
Андрій Піонтковський
11 вересня, 2022 неділя
Жирні щури починають тікати з путінського корабля, - Піонтковський
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.72
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
12 вересня
13:41
школярі, діти
За минулий тиждень в Україну повернулися понад 4 тис. школярів, - Шкарлет
13:29
Оновлено
Окупанти знову вдарили по Харкову, мешканців просять залишатися в укриттях
13:16
гроші
Нелегально переказували гроші з тимчасово окупованого Криму: в АРМА передали 60 млн грн, вилучених під час обшуків
13:14
ФСБ
У ФСБ заявили, що вбивство двох колаборантів з Нової Каховки було інсценуванням російської спецслужби
12:56
КПП Вилок
У жовтні запрацює електронна черга для перевізників у прикордонних пунктах пропуску
12:52
Ексклюзив
Росію лякає різноманіття українського релігійного ландшафту, - релігієзнавець Козловський
12:43
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
Тікаючи з Балаклії, окупанти залазили на танки по 50 солдатів, - місцева жителька Горбель
12:41
судно, зерно
"Зернова ініціатива": з українських портів 12 вересня вийшло 9 суден з агропродукцією
12:33
тіла російських окупантів
"Постійно мішки, мішки, мішки": російський загарбник розповів про втрати на Харківщині, - перехоплення розвідки
12:30
Роман Дудін
Правоохоронці повідомили про підозру в держзраді ексначальнику управління СБУ Харківщини Роману Дудіну
12:28
Андрій Кулик (праворуч)
Дебютант приніс збірній Україні першу медаль ЧС з боротьби
12:23
Микола Княжицький
Мєдвєдєви мають рухатися за своїми кораблями
12:13
Показ фільму
Фестиваль сучасної анімації та медіа-арту Linoleum оголосив цьогорічних переможців
12:08
Ексклюзив
переяславське князівство
Горе переможеним
11:56
гуманітарна допомога
На деокуповані території Харківщини доставлять першу гумдопомогу 
11:54
Дмитро Медведєв
"Це лише дитяча розминка": Медведєв відреагував на заяву Зеленського про неприпустимість ультиматумів РФ
11:51
Ексклюзив
окупанти
Поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою, - військовий експерт Риженко
11:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: вартість долар та євро в обмінниках сьогодні
11:32
Олексій Резніков
Резніков пояснив, чому наступ ЗСУ на Херсонщині розгортається повільніше, ніж на Харківщині
11:19
Німеччина Україна
Більшість німців готові терпіти незручності, задля збереження санкцій проти Росії – соцопитування
11:11
Ексклюзив
ЗСУ на в'їзді до міста Ізюма Харківської області
В Ізюмі вже замайорів український прапор, - депутат Ізюмської міськради Стрельник
11:01
Держдеп США
У Держдепі США засудили удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі
10:50
Військовий СБУ спиною
В Одесі затримано російського агента, який готував списки "потенційних цілей" РФ серед  українських силовиків
10:46
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
Ердоган підготував для Путіна пропозицію зустрітися із Зеленським в Туреччині, - ЗМІ
10:38
Російський ракетний удар по Запоріжжю - ілюстрація
Ворог вдарив ракетами по об'єкту інфраструктури Запоріжжя
10:31
ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Дергачівську громаду на Харківщині
ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Дергачівську громаду на Харківщині
10:30
Санкції
НАЗК пропонує додати до списку санкцій США керівництво Роснєфті, ЛУКОЙЛу й компанію "КамАЗ"
10:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Український бліцкриг: ворог відтягує сили до річки Оскіл, щоб створити нову лінію оборони, - Згурець
10:06
Інфографіка
російський танк
РФ втратила близько 52,9 тис. військових, 4640 бойових бронемашин і 243 літаки за час масштабної війни, - Генштаб ЗСУ
10:01
Збірна Італії з волейболу
Визначився переможець найуспішнішого для збірної України ЧС з волейболу
09:45
Окупанти вночі вдарили ракетами по приватному сектору та перинатальному центру Краматорська
Окупанти вночі вдарили ракетами по приватному сектору та перинатальному центру Краматорська
09:39
ЗСУ
Україна переломила хід цієї війни, проте нинішній контрнаступ наразі її не завершить, – ISW
09:35
На фото Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому переговори з Путіним зараз неможливі
09:31
російські окупанти
Готові голосувати навіть 31 грудня: на Луганщині окупанти перенесли псевдореферендум на невизначений термін, - Гайдай
09:21
Миколаїв, обстріли
На Миколаївщині загарбники частково зруйнували понад 40 будинків, адмінбудівлю та газопровід, травмовано 5 людей
09:11
Карлос Алькарас
US Open виграв 19-річний тенісист, який став наймолодшою першою ракеткою світу в історії
08:50
світло
У Харківській області на 80% відновили електро- та водопостачання, на Дніпропетровщині усі міста вже з електрикою
08:42
Ексклюзив
окупанти рф
Ворог починає сигналізувати про перемовини: вони готові скласти зброю й поповнити обмінний фонд, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
08:40
На фото Збройні сили України
ЗСУ примусили РФ віддати наказ про виведення військ з Харківщини, - британська розвідка
08:14
Слов'янськ, дитячий садок
На Донеччині російські окупанти за добу вбили 3 і поранили 8 мирних жителів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV