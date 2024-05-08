Росіяни, впливаючи на українську молодь, намагаються зірвати мобілізацію в Україні
Російські вороги активно працюють, щоб зірвати мобілізаційний процес в Україні
Про це попереджає Сумська ОВА.
На Сумщини російські спецслужби через спеціальні Telegram-канали впливають на свідомість нашої молоді. Росіяни змушують їх виконувати завдання щодо дискредитації влади та зриву процесу мобілізації. За це молодики отримують винагороду
"Рішенням Ради оборони підготовлені рекомендації для навчальних закладів та батьків школярів та студентів щодо запобігання можливої участі дітей в акціях, які проводять ворожі спецслужби. Також Рада оборони звертається до жителів Сумщини з проханням звернули увагу на те, які інтернет-ресурси відвідують їх діти", - йдеться в заяві ОВА.
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