Лишилися без води після підриву Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині запустили ділянку магістрального водогону

Про це повідомив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Він зазначив, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року постраждали Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області.

"Без водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей. З перших днів після катастрофи ми почали пошук рішення, яке б дало змогу розв'язати проблему з водопостачанням - будівництво магістрального водогону. Все робили швидко - паралельно з проєктуванням водогону стартували і будівельні роботи. Роботи велись у вкрай стислі терміни", - написав він.

8 травня першою ділянкою водогону пішла вода (р. Інгулець - Південне Водосховище) - з водою тепер Кривий Ріг - з водою.

Також Найєм повідомив, що наразі завершуються роботи ще на двох ділянках. Ними вода піде найближчим часом.

"На кожній із ділянок водогону працювали інженери-консультанти та представники незалежного технагляду. Окремо за сприяння USAID_ВзаємоДія та U.S. Embassy Kyiv Ukraine проведено комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво усіх трьох ділянок водогону. Дякуємо партнерам за всю надану нам підтримку та допомогу", - написав очільник Агентства відновлення.