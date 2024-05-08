Лишилися без води після підриву Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині запустили ділянку магістрального водогону
На Дніпропетровщині запустили ділянку магістрального водогону, щоб забезпечити водою людей, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
Про це повідомив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
Він зазначив, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року постраждали Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області.
"Без водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей. З перших днів після катастрофи ми почали пошук рішення, яке б дало змогу розв'язати проблему з водопостачанням - будівництво магістрального водогону. Все робили швидко - паралельно з проєктуванням водогону стартували і будівельні роботи. Роботи велись у вкрай стислі терміни", - написав він.
8 травня першою ділянкою водогону пішла вода (р. Інгулець - Південне Водосховище) - з водою тепер Кривий Ріг - з водою.
Також Найєм повідомив, що наразі завершуються роботи ще на двох ділянках. Ними вода піде найближчим часом.
"На кожній із ділянок водогону працювали інженери-консультанти та представники незалежного технагляду. Окремо за сприяння USAID_ВзаємоДія та U.S. Embassy Kyiv Ukraine проведено комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво усіх трьох ділянок водогону. Дякуємо партнерам за всю надану нам підтримку та допомогу", - написав очільник Агентства відновлення.
- 16 березня стало відомо, що після руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року на територію історичної місцевості Великого Лугу почала повертатися вода.
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