У Каховське водосховище почала повертатися вода
Після руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року на територію історичної місцевості Великого Лугу почала повертатися вода
Про це повідомив голова правління громадської організації "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк, пише "Суспільне".
Зазначається, що кількість води збільшилась природним чином - через швидке танення снігу та дощі. Також на території Великого Лугу почали з'являтися нові види рослин.
"Ці ліси, які вже почали рости на тій території, де було водосховище – будуть добре зволожені. А чужорідні рослини, які теж намагаються там закріпитися, переважно посухостійкі – вони вимруть від цього. Це природне явище, яке допомагає відновити на Великому Лузі саме ті, місцеві види рослин, з дерев це в першу чергу різні види верб і тополь. Це прекрасне природне явище", - сказав Василюк.
За його словами, як саме природа буде відновлюватися та які рослини зрештою збережуться на цій території, поки невідомо.
- 6 червня 2023 року російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, унаслідок чого її було повністю зруйновано.
- Водночас жителів Олешок окупанти позбавили можливості евакуюватись. Люди сиділи на дахах, багато хто не мав удосталь води та їжі. Пізніше їх таки почали потроху вивозити, але в першу чергу тих, хто має паспорти РФ. За словами мера міста Рищука, багато будинків в Олешках зруйновано, а кількість загиблих установити неможливо.
- Коментуючи ситуацію в Голій Пристані та Олешках, депутат Херсонської облради Сергій Хлань 19 червня 2023 року повідомив, що кількість загиблих людей на лівобережжі окупованої Херсонщини "буде катастрофічною".
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