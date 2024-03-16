У Каховське водосховище почала повертатися вода

Про це повідомив голова правління громадської організації "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк, пише "Суспільне".

Зазначається, що кількість води збільшилась природним чином - через швидке танення снігу та дощі. Також на території Великого Лугу почали з'являтися нові види рослин.

"Ці ліси, які вже почали рости на тій території, де було водосховище – будуть добре зволожені. А чужорідні рослини, які теж намагаються там закріпитися, переважно посухостійкі – вони вимруть від цього. Це природне явище, яке допомагає відновити на Великому Лузі саме ті, місцеві види рослин, з дерев це в першу чергу різні види верб і тополь. Це прекрасне природне явище", - сказав Василюк.

За його словами, як саме природа буде відновлюватися та які рослини зрештою збережуться на цій території, поки невідомо.