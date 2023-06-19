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Головна Війна з Росією Катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС: в окупованих Олешках заплановано 67 поховань місцевих, - Хлань
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Катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС: в окупованих Олешках заплановано 67 поховань місцевих, - Хлань

19 червня, 2023 понедiлок
16:06
Війна з Росією Каховська ГЕС, підтоплення

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, окуповані Олешки та Гола Пристань опинилися під водою

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На окупованій частині лівобережжя Дніпра ситуація критична й катастрофічна. Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, який відбувся о 5-й ранку, окуповані Олешки та Гола Пристань опинилися під водою. Зранку люди виходили зі своїх домівок і вода вже була вище пояса. Багато людей в цих населених пунктах не мали інформації через те, що окупанти блокували цю інформацію. Люди, які залишилися у своїх домівках, опинилися у водяній пастці", - підкреслив Хлань.

За словами депутата Херсонської обласної ради, цифра загиблих людей на окупованій частині лівобережжя Херсонщини буде катастрофічною.

"Сьогодні фіксується велика кількість жертв на окупованій Херсонщині. Повідомляється, що в Олешках заплановано вже 67 поховань місцевих, які загинули. Тіла вже ідентифіковано і від сьогодні людей починають ховати. Вважаю, що цифра загиблих людей на лівобережжі окупованої Херсонщини буде катастрофічною. І все це через те, що окупанти блокували евакуацію людей та не давали змогу евакуюватися людям, обстрілюючи човни, які пересувалися у бік Херсона", - наголосив Хлань.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
  • Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти.
  • 17 червня повідомлялося, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Національні парки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю.
  • Станом на вечір суботи, 17 червня, відомо про 16 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС.
  • Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей
Новини
російська армія
Херсонщина
окуповані території
геноцид українців
Каховська ГЕС
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