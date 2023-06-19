Катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС: в окупованих Олешках заплановано 67 поховань місцевих, - Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, окуповані Олешки та Гола Пристань опинилися під водою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На окупованій частині лівобережжя Дніпра ситуація критична й катастрофічна. Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, який відбувся о 5-й ранку, окуповані Олешки та Гола Пристань опинилися під водою. Зранку люди виходили зі своїх домівок і вода вже була вище пояса. Багато людей в цих населених пунктах не мали інформації через те, що окупанти блокували цю інформацію. Люди, які залишилися у своїх домівках, опинилися у водяній пастці", - підкреслив Хлань.
За словами депутата Херсонської обласної ради, цифра загиблих людей на окупованій частині лівобережжя Херсонщини буде катастрофічною.
"Сьогодні фіксується велика кількість жертв на окупованій Херсонщині. Повідомляється, що в Олешках заплановано вже 67 поховань місцевих, які загинули. Тіла вже ідентифіковано і від сьогодні людей починають ховати. Вважаю, що цифра загиблих людей на лівобережжі окупованої Херсонщини буде катастрофічною. І все це через те, що окупанти блокували евакуацію людей та не давали змогу евакуюватися людям, обстрілюючи човни, які пересувалися у бік Херсона", - наголосив Хлань.
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