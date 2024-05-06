МЗС Чехії викликало посла Росії через кібератаки
Міністерство закордонних справ Чехії викликало російського посла Олександра Змєєвського через кібератаки на установи держави та її критичну інфраструктуру
Про це повідомляє Blesk.
"Я вирішив викликати російського посла через кібератаки на чеські установи та об'єкти критичної інфраструктури. Ми закликали Російську Федерацію утриматися від цих дій, які суперечать стандартам ООН і її власним зобов'язанням", - заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Зазначено, що зустріч зі Змєєвським провів старший директор європейського відділу чеського МЗС Ярослав Курфюрст.
Дипломатичне відомство Чехії повідомило про хакерські атаки минулого тижня. Тоді, відповідно до спецслужб, деякі установи держави були об’єктами атак, що використовували невідому вразливість в Microsoft Outlook. У заяві МЗС зауважили, що такі дії здійснило підконтрольне Росії угруповання APT28, яке пов'язане з військовою секретною службою ГРУ.
- 3 травня у міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що мають чіткі докази того, що Росія стояла за кібератаками на посадовців Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца.
- 4 травня Польща заявила, що вона теж була "серед цілей" підконтрольної Росії хакерської групи, яка атакувала Німеччину і Чехію.
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