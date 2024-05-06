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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Оголошення Росією у розшук Зеленського є частиною плану для нового наступу, - політолог Чаленко

6 травня, 2024 понедiлок
19:35
Війна з Росією Володимир Зеленський на Великдень
Зміст

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко попереджає, що оголошення Росією у розшук української влади частина більшої стратегії, спрямованої на новий наступ

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Ми маємо розуміти, що цей крок з боку російського МВС направлений на підживлення оцієї теми про постмайданну владу, і ми знаємо, що Росія у своїй пропаганді ставить знак рівності зараз між Зеленським і Порошенком, що це все нібито був переворот у 2014 році й далі по суті продовжився. Тобто зараз оці ордери на арешт - це якраз і направлено на те, щоб показати нібито нелегітимність не окремо Зеленського, а всієї влади з 2014 року", - вважає Чаленко.

За його словами, це підживлення перед псевдоінавгурацією російського диктатора Володимира Путіна.

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"Зверніть увагу, як коментував Пєсков, це прерогатива їхніх слідчих органів, тобто фактично Росія ледь не на всю Україну зараз намагається отаким чином показати, що у них є тут своя юрисдикція - що є повним абсурдом, але знову ж таки повністю лягає в канву їхніх планів про посилення наступу в кінці травня, на початку червня. Тобто вони зараз накачують суспільство і пояснюють навіщо робити оцей новий наступ, зараз оці ордери на арешт видали, плюс тему вкинули щодо військ НАТО в Україні - це продовження якраз теми, що вони воюють нібито не з українським народом, а з найманцями НАТО. Саме тому ми бачимо такі дії", - підсумував голова Центру аналізу та стратегій.

Що передувало

Нагадаємо, 4 травня російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, експрезидента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка. У МЗС України наголосили, що це є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що оголошення МВС Росії у розшук низки українських чиновників є спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах та інформаційною підготовкою до операції "Майдан-3".  

Теги:
Росія
Президент України
Володимир Зеленський
пропаганда
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