На війні з Росією загинув учасник Олімпіади і дворазовий чемпіон Європи Олександр Пелешенко
На війні з Росією у віці 30 років загинув учасник Олімпіади, дворазовий чемпіон Європи та рекордсмен України Олександр Пелешенко
Про загибель українського важкоатлета повідомив його тренер і колега Юрій Чикида.
"Війна забирає найкращих... Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пелешенко. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра! Це дуже важка втрата для всієї важкотлетичної спільноти України. Герої не вмирають", – написав тренер на своїй сторінці у Facebook.
На момент загибелі Пелешенку було 30 років, він воював у лавах ЗСУ від 2022 року.
Шостого березня він загинув під час виконання бойового завдання. Деталі смерті зіркового спортсмена, наразі, не повідомляють.
- Олександр Пелешенко двічі поспіль - у 2016 та 2017 роках - вигравав чемпіонат Європи. На Олімпіаді-2016 українець посів четверте місце.
- У 2018 році Пелешенко відсторонений від змагань через звинувачення у вживанні допінгу.
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