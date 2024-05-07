На війні з Росією загинув учасник Олімпіади і дворазовий чемпіон Європи Олександр Пелешенко

Про загибель українського важкоатлета повідомив його тренер і колега Юрій Чикида.

"Війна забирає найкращих... Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пелешенко. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра! Це дуже важка втрата для всієї важкотлетичної спільноти України. Герої не вмирають", – написав тренер на своїй сторінці у Facebook.

На момент загибелі Пелешенку було 30 років, він воював у лавах ЗСУ від 2022 року.

Шостого березня він загинув під час виконання бойового завдання. Деталі смерті зіркового спортсмена, наразі, не повідомляють.