Робимо максимум, аби дати більше зброї ЗСУ, – Зеленський на Ставці
Президент України Володимир Зеленський 6 травня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де основною темою була ситуація на фронті
Про це він повідомив у Telegram.
Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який побував на передовій, доповів про ключові виклики та потреби армії.
"Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів", - написав Зеленський.
Учасники засідання також обговорили терміни постачання зброї та снарядів від партнерів, а також можливості пришвидшити постачання.
"За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", - наголосив Зеленський.
- 30 квітня Білий дім заявив, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги США.
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