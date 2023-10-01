Cпікер палати представників США Маккарті може втратити посаду, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Спікер палати представників США республіканець Кевін Макуарті може втратити свою посаду, оскільки напередодні підтримав законопроєкт, який дозволяє фінансувати уряд до 17 листопада, при цьому не запровадивши жодних скорочень витрат або змін у прикордонній безпеці, до яких закликали його колеги.

Представник республіканців Метт Гетц заявив, що подасть "клопотання про відставку" Маккарті з посади спікера.

"Якщо наступного тижня Кевін Маккарті все ще буде спікером Палати представників, це буде тому, що демократи врятували його", - сказав Гаєц в інтерв'ю на ABC. - Я невблаганний і буду продовжувати переслідувати цю мету".

Маккарті приголомшив Вашингтон у суботу, коли підтримав законопроект про фінансування уряду до 17 листопада, запобігши частковому закриттю уряду, але не запровадивши жодних скорочень витрат або змін у сфері безпеки кордонів, до яких закликали його колеги, що дотримуються жорсткої лінії.

Законопроект, який був схвалений Сенатом на широкій двопартійній основі і підписаний Байденом, має на меті дати законодавцям більше часу для узгодження угоди про фінансування уряду до 30 вересня 2024 року.

Відставка спікера ускладнить цей процес.

"Висунення цієї пропозиції про відставку є руйнівним для країни", - заявив республіканець Майк Лоулер.

Що цьому передувало

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що шатдаун може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.

Уряд був на межі закриття, оскільки Маккарті заявив, що планує голосувати в останню хвилину перед опівніччю.

За годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.