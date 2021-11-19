Далакян - Консепсьон: боксери показали однакову вагу перед чемпіонським боєм
Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян та панамець Луїс Консепсьон пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм
Про це повідомляє Boxing Scene.
Боксери показали на вагах однаковий результат - 50,46 кг.
Артем Далакян володіє титулом WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в найлегшій вазі (до 50,9 кг). 20 листопада у Києві він захищатиме цей титул у бою з Луїсом Консепсьоном.
Поєдинок розпочнеться о 19:00 у Києві. Пряма трансляція буде доступна на Megogo.
Українець виграв серед професіоналів усі 20 поєдинків. У панамця 39 перемог та вісім поразок.
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