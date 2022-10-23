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Далекобійна зброя нам потрібна не для нападу на Росію, а для самозахисту, - Шмигаль

23 жовтня, 2022 неділя
17:51
Новини Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна потребує далекобійної зброї не з метою напасти на Росію, а з ціллю захистити свої суверенні території в кордонах 1991 року

Про це він розповів у інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Інтерв'юер зазначив, що "навіть найкраща протиповітряна оборона не зможе відбити всі російські атаки", та поцікавився, чи не потребує Україна зброї, аби атакувати бази та аеропорти на території РФ. Шмигаль своєю чергою зазначив, що зброя необхідна Україні для самозахисту, а не для нападу на Росію.

"Передусім Україні потрібна техніка для захисту своїх людей. Ми не говоримо про напади на Росію. Йдеться про захист нашої території. Ми захищаємо свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року", - сказав він.

Він також зазначив, що Україна планує повернути всі території в міжнародно визнаних кордонах, враховуючи Крим.

  • Раніше Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури.
  • Він також повідомив, що з обіцяних Україні від ЄС €9 млрд досі не надійшло €3 млрд, що може призвести до складних наслідків для української економіки.

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