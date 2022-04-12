"Дальний Восток ждёт вас": окупанти агітують депортованих маріупольців селитись у найвіддаленіших регіонах Росії. ФОТОФАКТ
Російські окупанти листівками агітують депортованих маріупольців селитись у найвіддаленіших регіонах Росії
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
У агітаційних листівках примусово депортованим маріупольцям пропонують безкоштовні землі та грошову допомогу на найбільш віддалених територіях РФ.
"Тепер зрозуміло потворну логіку Путіна. Спочатку рашисти знищують успішне тепле місто на Азовському морі. І женуть людей до Сибіру та Сахаліну. Їм потрібні нові гастарбайтери. Так чим це відрізняється від політики Гітлера?" - пишуть представники міськради.
- Нагадаємо, у Пензенській області Росії окупанти створили табір для примусово вивезених жителів Маріуполя
- У захопленій частині Маріуполя окупанти примусово мобілізовують чоловіків
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе