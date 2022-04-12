"Дальний Восток ждёт вас": окупанти агітують депортованих маріупольців селитись у найвіддаленіших регіонах Росії. ФОТОФАКТ

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



У агітаційних листівках примусово депортованим маріупольцям пропонують безкоштовні землі та грошову допомогу на найбільш віддалених територіях РФ.



"Тепер зрозуміло потворну логіку Путіна. Спочатку рашисти знищують успішне тепле місто на Азовському морі. І женуть людей до Сибіру та Сахаліну. Їм потрібні нові гастарбайтери. Так чим це відрізняється від політики Гітлера?" - пишуть представники міськради.



