Данілов: ніяких наказів про звільнення силовим шляхом територій ми не видавали, але є велика загроза, що росіяни здійснюватимуть провокації на Донбасі

Про це він заявив під час брифінгу щодо ситуації на Донбасі, передає Еспресо.TV.



"Є велика загроза, що представники РФ будуть провокувати. Вони можуть зробити те, що до наших військових, до наших служб не матиме жодного відношення. Не можемо сказати, що вони вигадають, чи зривати автобуси з людьми, яких вони пропонують переправити в Ростовську область, чи будинки, нам цього невідомо", - сказав Данілов.



Він додав, що Україна розуміє, що відбувається на кордонах. Данілов заявив, що в України немає жодного плану чи наміру звільнювати окуповані території силовим шляхом.



"Ніяких наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає. Свідомі того, що якщо буде прийняте рішення звільняти територію - будуть великі жертви серед цивільного населення. Такого указу в нашій країні бути не може", - наголосив секретар РНБО.



Усе, у чому зараз РФ звинувачує Україну - це спроба спровокувати українські збройні сили. Данілов наголошує, що росіяни хочуть отримати саме ті відповіді від України, на які вони очікують, і які скомпрометують українську сторону.



Секретар РНБО зауважив, що українська армія в зоні ООС відкриває вогонь лише тоді, коли є загроза життю військових. Він додав, що панікувати не варто, і всі провокації, які може здійснити РФ на окупованих територіях, ніяк не стосуються України.



"Роздування паніки серед населення-це точно, що нам не потрібно. Паніка-це сестра поразки. У нас буде перемога, але тільки правовим дипломатичним шляхом. Нам не потрібні жертви серед цивільного населення. Всі провокації, які будуть зроблені на окупованій території, до нас не мають ніякого відношення. Ніяких планів по дестабілізації ситуації ми не виношуємо", - наголосив Данілов.



Крім того, він зазначив, що Україна виступає за виконання Мінський домовленостей, але не на умовах Росії. Також Данілов сказав про те, що Росія видала свої паспорти українським громадянам на окупованих територіях і вимагає виборів. Але Данілов наголошує: "Виборів із іноземними паспортами бути не може".



Секретар РНБО повідомив, що 19 лютого на лінію фронту поїдуть представники Верховної Ради та частина міністрів.



Нагадаємо, упродовж 17 лютого окупанти в ООС 60 разів порушили "тишу" в ООС, 43 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Станом на вечір 18 лютого російські окупанти 53 рази порушили режим припинення вогню.

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