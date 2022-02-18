Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Данілов: ніяких наказів про звільнення силовим шляхом територій ми не видавали, але є велика загроза, що росіяни здійснюватимуть провокації на Донбасі

Данілов: ніяких наказів про звільнення силовим шляхом територій ми не видавали, але є велика загроза, що росіяни здійснюватимуть провокації на Донбасі

18 лютого, 2022 п'ятниця
20:08
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру звільнювати окуповані території силовим шляхом, і є велика загроза, що росіяни на Донбасі здійснюватимуть провокації, в яких звинуватять Збройні Сили України

Про це він заявив під час брифінгу щодо ситуації на Донбасі, передає Еспресо.TV.

"Є велика загроза, що представники РФ будуть провокувати. Вони можуть зробити те, що до наших військових, до наших служб не матиме жодного відношення. Не можемо сказати, що вони вигадають, чи зривати автобуси з людьми, яких вони пропонують переправити в Ростовську область, чи будинки, нам цього невідомо", - сказав Данілов.

Він додав, що Україна розуміє, що відбувається на кордонах. Данілов заявив, що в України немає жодного плану чи наміру звільнювати окуповані території силовим шляхом.

"Ніяких наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає. Свідомі того, що якщо буде прийняте рішення звільняти територію - будуть великі жертви серед цивільного населення. Такого указу в нашій країні бути не може", - наголосив секретар РНБО.

Усе, у чому зараз РФ звинувачує Україну - це спроба спровокувати українські збройні сили. Данілов наголошує, що росіяни хочуть отримати саме ті відповіді від України, на які вони очікують, і які скомпрометують українську сторону.

Секретар РНБО зауважив, що українська армія в зоні ООС відкриває вогонь лише тоді, коли є загроза життю військових. Він додав, що панікувати не варто, і всі провокації, які може здійснити РФ на окупованих територіях, ніяк не стосуються України.

"Роздування паніки серед населення-це точно, що нам не потрібно. Паніка-це сестра поразки. У нас буде перемога, але тільки правовим дипломатичним шляхом. Нам не потрібні жертви серед цивільного населення. Всі провокації, які будуть зроблені на окупованій території, до нас не мають ніякого відношення. Ніяких планів по дестабілізації ситуації ми не виношуємо", - наголосив Данілов.

Крім того, він зазначив, що Україна виступає за виконання Мінський домовленостей, але не на умовах Росії. Також Данілов сказав про те, що Росія видала свої паспорти українським громадянам на окупованих територіях і вимагає виборів. Але Данілов наголошує: "Виборів із іноземними паспортами бути не може".

Секретар РНБО повідомив, що 19 лютого на лінію фронту поїдуть представники Верховної Ради та частина міністрів.
 

  • Нагадаємо, упродовж 17 лютого окупанти в ООС 60 разів порушили "тишу" в ООС, 43 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Станом на вечір 18 лютого російські окупанти 53 рази порушили режим припинення вогню.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
РНБО
Донбас
провокації
російська агресія
окупанти
Олексій Данілов
Читайте також:
падіння рубль
17 лютого, 2022 четвер
Рубль і російські акції посилили падіння на тлі новин про військове загострення на Донбасі
лижні гонки, Олімпіада-2022
17 лютого, 2022 четвер
Це був постріл впритул з ядерної зброї: Українка, яку на Олімпіаді-2022 спіймали на допінгу, оголосила про завершення кар'єри
Ольга Стефанішина
16 лютого, 2022 середа
Якщо НАТО не впише в 10-річну стратегію перспективу членства для України, ми вважатимемо, що це юридичні гарантії, які вимагає РФ, - віцепрем'єрка Стефанішина
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.22
    Купівля 28.22
    Продаж 28.54
  • EUR
    Купівля 32.01
    Продаж 32.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 лютого
20:20
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Розклад 15-го дня зимових Ігор у Пекіні
19:58
ТКГ
ТКГ не зібралась на позачергове засідання через відмову РФ, - Українська делегація
19:50
Дух і Літера
"Я пишаюся тим, що "Дух і Літера" долучиться до відкриття у Львові найбільшої наукової книгарні", – Сергій Квіт
19:48
Ексклюзив
Фурса
Агресивність Росії призвела до тектонічним змін в енергетичній сфері: вплив агресора на Європу зменшується, - Фурса
19:47
Михайло Подоляк
Росіяни можуть обстріляти евакуаційну колону жителів ОРДЛО та звинуватити в цьому Україну, - ОП
19:42
Ексклюзив
Україна має знизити частку держави в економіці та пом'якшити регулювання для зростання в рейтингу економічних свобод, - експерт
19:37
МЗС
Україна закликала міжнародну спільноту засудити провокації РФ на Донбасі
19:34
Ексклюзив
Олександр Мусієнко
"Путін може теж не вірити у Мінські домовленості": політолог назвав 2 варіанти розвитку подій щодо ОРДЛО
19:09
Центр стратегічних комунікацій назвав російські ЗМІ, які поширюють фейки про події на Донбасі
19:08
Віктор Ляшко
Кошти для виплат підвищеної заробітної плати лікарям отримали усі медзаклади первинної ланки та екстреної медичної допомоги, - Ляшко
18:57
обстріл Донбас
Із ОРДЛО евакуюють лише жителів із паспортами РФ, а чоловіків призовного віку не випускають, - Східна правозахисна група
18:48
Олександр Ткаченко
Експозиція, освітній центр і кінозал: будівництво Музею Революції Гідності планують розпочати восени 2022 року, - Ткаченко
18:44
суд, вирок
Напад на знімальну групу УП у Дніпрі: суд відпустив підозрюваних під особисте зобов'язання
18:29
Валерій Залужний
"Вас використовують для ескалації і чергового кровопролиття": Залужний закликав жителів ОРДЛО не вірити брехні окупаційної влади
18:29
Ексклюзив
Сергій Фурса
"Будь-який протест проти реформи свідчить про те, що вона справжня": Фурса вважає, що українські ФОПи не хочуть виходити з тіні
18:26
Михайло Бондар
"А ніхто ж не заборонить росіянам обстріляти людей і звинуватити в цьому ЗСУ", – Михайло Бондар про масову евакуацію населення ОРДЛО
18:21
"голосування" жителів ОРДЛО
Путін доручив виплатити по 10 тис. рублів "кожному біженцю з Донбасу"
18:09
ДТП з кортежем Ярославського: поліція заявила, що частини автомобілів замили перед вилученням для експертизи
18:08
Петро Порошенко
Порошенко: членство України в НАТО це питання життя і смерті, і торги з Росією неприпустимі
18:07
Олексій Резніков
Не вірте російським фейкам і не бійтеся, Україна не планує жодних наступальних операцій, - Резніков
18:00
російські окупанти
Російські окупанти з початку доби 53 рази порушили "режим тиші" на Донбасі, 41 з них - із забороненого озброєння
17:56
Дія City
До Дія.City долучилися вже майже 70 компаній
17:50
Антон Геращенко
Заяви ватажків "Л/ДНР" про евакуацію - остаточна агонія, нам варто готуватися до сильніших обстрілів, - Геращенко
17:43
У результаті обстрілу окупантами Старогнатівки на Донбасі боєць ЗСУ отримав важке поранення
17:35
Twitter
Twitter зробив безкоштовною функцію закріплення вхідних повідомлень
17:31
Ексклюзив
Після визнання Росією "Л/ДНР" там одразу можуть з'явитись "миротворці" ОДКБ, - політаналітик Рейтерович
17:27
Поліція Канади
Поліція Канади почала арешти протестувальників-антивакцинаторів, які заблокували Оттаву
17:18
Естонія передала Україні снаряди для ПТРК Javelin
17:16
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії
17:09
Беньямін Вербіч
Більшість моїх одноклубників розглядають можливість покинути Україну, якщо справді почнеться війна, - футболіст-іноземець з "Динамо"
17:07
Голову оргкомітету нацвідбору на "Євробачення-2022" Лодигіна звільнили з посади
16:56
Чорнобиль
"Скоріше за все через загрозу від РФ": Чорнобильську зону закривають для туристів на невизначений строк з технічних причин, - голова Асоціації чорнобильських туроператорів
16:49
Олег Навальний
Суд Москви змінив умовне покарання на позбавленні волі брату Олексія Навального
16:47
Російська агресія проти України
Окупаційна влада Криму заявила про готовність прийняти евакуйованих жителів ОРДЛО
16:42
Збірна Норвегії
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 14-го дня Ігор у Пекіні
16:30
путін Лукашенко
Путін назвав санкції проти РФ "порушенням міжнародного права", Лукашенко нарік їх "економічною війною"
16:25
Путін
Запорука відновлення громадянського миру і зняття напруги навколо України - це виконання Мінських домовленостей, - Путін
16:25
Лукашенко путін
Лукашенко про загострення навколо України: Білорусь не хоче війни, але якщо комусь не йметься, відповідь буде симетрична
16:22
Оновлено
Денис Пушилін
Окупанти оголосили евакуацію населення ОРДЛО до РФ
16:14
Ексклюзив
Василь Яблонський
"Йде гра, в кого першого здадуть нерви": політолог вважає, що Росія може створити прецедент в ОРДЛО, щоб почати військові дії проти України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV