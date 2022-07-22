Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Укрінформ.

"86 осіб, громадян нашої країни, відповідають одному із чотирьох критеріїв. Для того, щоб людину визнали олігархом, вона має відповідати трьом критеріям. Перший критерій ми пройшли і з’ясували, що 86 громадян нашої країни підпадають під цей критерій. Далі ідуть наступні три критерії. Як тільки ми будемо розуміти, яка буде цифра по другому критерію, ми обов’язково вас проінформуємо і ми працюємо в такий спосіб, щоб суспільство мало інформацію", - розповів він.

За словами Данілова, в процесі дії згаданого закону частина громадян вже приймає рішення в який спосіб розпоряджатися власністю, аби не потрапити у реєстр олігархів.

"Ми вітаємо такі речі, коли люди свідомо роблять такі кроки, тому що олігархічно-кланова система, яка працювала в нашій країні, вона має бути припинена. Ми за те, щоб у нас були потужні бізнесмени, щоб були люди, які займаються бізнесом, але коли поєднуються монополії, медіа, політика, бізнес – це є неприпустимі речі, це буде заважати розвитку нашого суспільства", - зауважив секретар РНБО.

У свою чергу, коментуючи інформацію про указ президента щодо позбавлення деяких осіб громадянства, Данілов наголосив, що такі документи є закритими: «Укази, що стосуються громадянства, містять персональні дані. Чи будуть опубліковані ці укази, я не можу сказати, я не працюю в Офісі президента».

За його словами, позбавлення громадянства не означає, що особа уникне статусу олігарха, якщо підпадає під три з чотирьох критеріїв.

"Якщо людина діє на території нашої країни, законодавець каже, що немає значення громадянином якої країни вона є. Вона може бути не громадянином країни, але визнаним у нас олігархом. Якщо вона діє на території нашої країни і має три із чотирьох критеріїв, які записав наш законодавець. Чи може громадянин іншої країни бути зареєстрований у нас, як олігарх? Так, може, якщо веде діяльність на території нашої країни", - уточнив секретар РНБО.

13 липня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Рінат Ахметов не відповідає двом критеріям для визнання олігархом після виходу з медіабізнесу та складання депутатського мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським.

20 липня в РНБО сказали, скільки осіб в Україні підпадають під дію закону про деолігархізацію.

20 липня у ЗМІ з'явилося повідомлення, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків: бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb