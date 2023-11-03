Данілов про месенджер telegram: "З точки зору нацбезпеки це дуже небезпечна річ"
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає месенджер telegram загрозою нацбезпеці України, адже там є можливість вести анонімні канали з великою авдиторією
Про це Данілов заявив в інтерв'ю Liga.NET.
Він зазначив, що ніколи не ставив цей застосунок у свій телефон.
"Я вважаю, що це дуже небезпечний і вразливий месенджер. І я не визнаю анонімних речей. Коли я бачу якогось Колю228, мені треба розуміти, що це за Коля", - сказав секретар РНБО.
За його словами, через анонімні канали можна поширювати певні меседжі за гроші, і це ще одна небезпека застосунку.
"Telegram – це системи впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі... З точки зору національної безпеки це дуже-дуже небезпечна річ. Я не проти того, щоб існували месенджери, але я б хотів, щоб за кожним цим ніком була цілком зрозуміла людина", - сказав Данілов.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи готова влада заборонити telegram, секретар РНБО сказав, що заборона можлива в разі отримання відповідних документів, які підтвердять наявність загрози.
"Ну, уявляєте собі, зараз М'ячеславович каже, що ми плануємо заборонити telegram. Уявляєте, які інвестиції люди зробили? Там цілі табори сидять, які вклалися у все це обладнання, купують сімки. Скажу так: якщо до нас надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, – повірте, за нами не забариться", - наголосив Данілов.
- Навесні на сайті президента з'явилася петиція, де Зеленського просили заборонити в Україні Tik Tok, однак для її розгляду не вистачило голосів.
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