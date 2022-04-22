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Данілов про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2: "Хай повертаються в марафон"
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ніякого закриття каналів немає та запропонував їм повертатись до марафону
Про це він розповів в етері спільного телемарафону.
Секретаря РНБО запитали, як він ставиться до рішення не включити частину каналів до телемарафону та взагалі виключити їх з цифрового мовлення. На це Данілов відповів, що ніякого закриття каналів немає, вони працюють та десь у мовлення виходять. Він запросив телеканали повертатися в телемарафон та наголосив, що під час війни інформпростір украй важливий.
"Якщо є недоліки – кажіть, але це не означає, що ви маєте кожні 5 хвилин тикати, що все пропало, катастрофа", – додав він.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.
- Співробітники каналів звернулися до президента України Володимира Зеленського щодо дій концерну РРТ, наголосивши на їхній незаконності, необґрунтованості та антиконституційності.
- Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що про відключення Еспресо, Прямого та 5 каналу від Т2 потрібно запитувати в концерну, а до українського медіаринку загалом є питання.
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