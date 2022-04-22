Данілов про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2: "Хай повертаються в марафон"

Про це він розповів в етері спільного телемарафону.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Співробітники каналів звернулися до президента України Володимира Зеленського щодо дій концерну РРТ, наголосивши на їхній незаконності, необґрунтованості та антиконституційності.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що про відключення Еспресо, Прямого та 5 каналу від Т2 потрібно запитувати в концерну, а до українського медіаринку загалом є питання.

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Секретаря РНБО запитали, як він ставиться до рішення не включити частину каналів до телемарафону та взагалі виключити їх з цифрового мовлення. На це Данілов відповів, що ніякого закриття каналів немає, вони працюють та десь у мовлення виходять. Він запросив телеканали повертатися в телемарафон та наголосив, що під час війни інформпростір украй важливий."Якщо є недоліки – кажіть, але це не означає, що ви маєте кожні 5 хвилин тикати, що все пропало, катастрофа", – додав він.