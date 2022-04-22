"Є питання взагалі з медіаринком": Корнієнко прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Бабель.



Журналістка зазначила, що нещодавно в українських медійників було інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, але ніхто не запитав про причини відключення Еспресо, Прямого та 5 каналу з мережі Т2. Вона спитала, чому канали вимкнули, якщо спочатку вони мали брати участь у спільному телемаратоні.



"Чому технічно вимкнули - це потрібно питати у концерну. Що стосується телемарафону, то я не скажу, що великий експерт, але як нам пояснював Олександр Ткаченко, то з ними (телеканалами, - ред.) дійсно була непроста розмова і не було до кінця розуміння, що марафон - це обʼєднуючий формат, і з їхнього боку була позиція, що частина в марафоні, а частину контенту все одно будуть показувати свою. Зрозуміло, що з цього намагаються зробити політичну історію, тому що керівники каналів є депутатами парламентської фракції. Я думаю, що це питання важливе, але не найважливіше. Можна завжди знайти розуміння", - заявив перший віцеспікер парламенту.

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За його словами питання виникають не тільки до цих каналів, а й до телеканалу "Рада" і взагалі медіаринку.



"Питання не тільки з цими каналами, є питання і з каналом "Рада", який фінансується незрозуміло звідки, бо витрати на нього не є захищеними і в умовах воєнного стану не в пріоритеті. Є питання взагалі з медіаринком, тому що реклами немає, і зараз взагалі доведеться підтримку надавати олігархічним каналам", - наголосив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Співробітники Еспресо, Прямого" і 5 каналу звернулися до президента України Володимира Зеленського щодо дій концерну РРТ, наголосивши на їхній незаконності, необґрунтованості та антиконституційності.

14 квітня Верховна Рада ухвалила заяву про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації під час дії воєнного стану.

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