"Є питання взагалі з медіаринком": Корнієнко прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що про відключення Еспресо, Прямого та 5 каналу від Т2 потрібно запитувати в концерну, а до українського медіаринку загалом є питання
Про це він розповів у інтерв'ю виданню Бабель.
Журналістка зазначила, що нещодавно в українських медійників було інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, але ніхто не запитав про причини відключення Еспресо, Прямого та 5 каналу з мережі Т2. Вона спитала, чому канали вимкнули, якщо спочатку вони мали брати участь у спільному телемаратоні.
"Чому технічно вимкнули - це потрібно питати у концерну. Що стосується телемарафону, то я не скажу, що великий експерт, але як нам пояснював Олександр Ткаченко, то з ними (телеканалами, - ред.) дійсно була непроста розмова і не було до кінця розуміння, що марафон - це обʼєднуючий формат, і з їхнього боку була позиція, що частина в марафоні, а частину контенту все одно будуть показувати свою. Зрозуміло, що з цього намагаються зробити політичну історію, тому що керівники каналів є депутатами парламентської фракції. Я думаю, що це питання важливе, але не найважливіше. Можна завжди знайти розуміння", - заявив перший віцеспікер парламенту.
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За його словами питання виникають не тільки до цих каналів, а й до телеканалу "Рада" і взагалі медіаринку.
"Питання не тільки з цими каналами, є питання і з каналом "Рада", який фінансується незрозуміло звідки, бо витрати на нього не є захищеними і в умовах воєнного стану не в пріоритеті. Є питання взагалі з медіаринком, тому що реклами немає, і зараз взагалі доведеться підтримку надавати олігархічним каналам", - наголосив Олександр Корнієнко.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.
- Співробітники Еспресо, Прямого" і 5 каналу звернулися до президента України Володимира Зеленського щодо дій концерну РРТ, наголосивши на їхній незаконності, необґрунтованості та антиконституційності.
- 14 квітня Верховна Рада ухвалила заяву про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації під час дії воєнного стану.
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