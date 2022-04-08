English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Еспресо Т2 "Тільки єдиною інформполітикою вдасться наблизити спільну Перемогу": колективи Еспресо, Прямого і 5 каналу звернулися до Зеленського щодо вимкнення з ефіру

"Тільки єдиною інформполітикою вдасться наблизити спільну Перемогу": колективи Еспресо, Прямого і 5 каналу звернулися до Зеленського щодо вимкнення з ефіру

8 квітня, 2022 п'ятниця
10:45
Еспресо Т2

Співробітники українськийх телеканалів Еспресо, Прямий і 5 канал просять президента України Володимира Зеленського звернути увагу на вимкнення державним концерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну

Еспресо.TV наводить повний текст звернення.

ЗВЕРНЕННЯ КОЛЕКТИВІВ 5-ГО, ЕСПРЕСО ТА ПРЯМОГО КАНАЛУ

Ми, працівники телекомпаній, звертаємося до Президента України Зеленського Володимира Олександровича з тим, що державний концерн РРТ без попередження викинув з етеру три загальнонаціональні мовники в період, зокрема, інформаційної війни з росією. Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує.  

Дане відключення без офіційних підстав є порушенням укладених письмових угод з каналами. А також перешкоджанням законній, професійній діяльності журналістів, що є порушенням ст.171 ККУ.  Державний концерн незаконно позбавив багатомільйонну аудиторію глядачів телекомпаній права на отримання інформації.   
Просимо Вас, пане Президенте, як Гаранта Конституції, звернути увагу на дії керівництва державного концерну РРТ, які порушують конституційні права колективів 5-ГО, ЕСПРЕСО ТА ПРЯМОГО каналів.

Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну Перемогу України над агресором.

Слава Україні!
 
КОЛЕКТИВ 5-ГО КАНАЛУ:
Генеральний директор Мжельський Володимир
Шеф-редакторка Герасимова Ірина
Заступник шеф-редактора Шевченко Олексій
Журналістка, ведуча Мірошниченко Анна
Журналістка, ведуча Конотоп Яна
Випускова редакторка Гончарова Наталія
Випускова редакторка Бєляєва Юлія
Журналістка, ведуча Губіна Лариса
Головний продюсер Печорін Сергій     
Журналіст Пугач Юрій
Журналістка Рибалка Ганна           
Журналістка Соколова Яніна
Друга редакторка Марчук Марія
Друга редакторка Салганік Тетяна
Журналіст Войтенков Назар
Випусковий редактор Пасак Олексій
Журналістка відділу міжнародної інформації Танська Мирослава
Журналістка відділу міжнародної інформації Катарина Христина
Літературна редакторка Шкуратова Тетяна
Випускова редакторка Кушніренко Євгенія      
Головний редактор сайту 5.ua Скібінська Марія
Випускова редакторка Тафій Ірина
Редактор Нікеєв Юрій
Друга редакторка Волошина Вікторія
Друга редакторка Олійник Тетяна
Заступник шеф-редактора Жупанов Юрій
Журналістка Сисак Ірина 
Телеоператор Новіков Сергій
Журналістка, ведуча програми “Таємниці війни” Яна Холодна 
Редактор регіонального відділу Агафонова Ніна
Режисерка Серелега Валентина
Журналістка Бурцева Аліна
Ведучий Ковач Віталій
Журналістка регіонального відділу новин Шикула Марта
Редакторка Федчун Світлана 
Журналіст, ведучий, керівник відділу міжнародної інформації Прудник Михайло
Головний режисер Іваненко Андрій
Журналістка відділу міжнародної 
інформації Стефанова Нонна
Журналістка регіонального відділу новин Дунська Ольга
Журналістка регіонального відділу новин Лимаренко Яна
Журналіст, ведучий Сергій Барбу-Вальчишин
Режисер ефіру Хандожко Ірина
Журналістка Софія Норенко
Журналіст регіонального відділу новин Денис Розенков
Оператор регіонального відділу новин Дмитро Дубіна
Гостьова редакторка Марина Стельмах
Оператор Селянінов Ігор
Кореспондентка/Ведуча новин Євгенія Китаїва
Операторка Ганка Кудрявцева
Журналістка відділу новин Олена Рибінська
Оператор Олексій Іванченков
Продюсер по відрядженням Галайчук Анна 
Оператор Корецький Олександр
Оператор Усік Юрій Сергійович
Оператор Чеботарьов Микола
Продюсер по проєктах Нуркевич Наталія
Головна гостьова редакторка Федорова Анастасія
Редакторка, ведуча Кельбус Катерина
Режисерка, асистентка режисера Маліновська Дар’я
Головний оператор Єршов Андрій  
Журналістка відділу новин Валерія Павленко 
Редакторка Нескоромова Ольга
Літредакторка Міськова Ольга
Літредакторка Вікторія Кольцова 

КОЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛУ ЕСПРЕСО:
Журналістка, офіцер ЗСУ Тетяна Чорновол
Журналіст, офіцер ЗСУ Артем Шевченко
Режисер, солдат ЗСУ Василь Яворський
Журналіст, боєць ТРО Київщини Ілля Березенко
Журналіст, командир добровольчого воєнізованого формування Євген Міклушка
Директорка  телеканалу Катерина Єрмолович
Перша заступниця директора телеканалу Ірина Гандзюк
Головна редакторка телеканалу Анастасія Равва
Технічний директор Вадим Бакіко
Радник з питань технологічного розвитку Олександр Коростишевський
Головна режисерка Світлана Карнасюк
Керівник відділу розповсюдження мережі Олександр Півнюк 
Виконавча продюсерка інформаційного мовлення Ольга Кисла
Заступник головного редактора Сергій Шинкар
Заступниця головного редактора Тетяна Літвінова
Заступниця головного редактора Ольга Пастухова
Випускова редакторка Світлана Світельська
Головний редактор сайту “Еспресо” Сергій Руденко
Заступник головного редактора сайту “Еспресо” Андрій Нестеренко
Журналіст, ведучий Віталій Портников
Програмна директорка, ведуча Марія Гурська
Журналіст, ведучий Антін Борковський
Журналістка, ведуча Анна Валевська
Журналістка, ведуча Христина Яцків
Журналістка, ведуча Ірина Коваль
Журналістка, ведуча Анжеліка Сизоненко
Журналіст, ведучий Юрій Фізер
Журналіст, ведучий Олександр Морщака
Ведуча Наталія Діденко
Редактор, ведуча Анна Мельник 
Керівник промо-відділу Сергій Харинович
Режисер Юрій Льовочкін
Керівниця спеціальних проєктів Ярина Ясиневич
Директор студії “Еспресо. Захід” Михайло Хвойницький
Журналіст, ведучий Єгор Чечеринда
Журналіст, ведучий Василь Зима
Журналіст, ведучий Віталій Бакуменко
Адміністративний директор Микола Хоменко
Виконавчий продюсер Наталія Сорочан
Директор з маркетингу Микола Типусяк
Керівник аналітичного відділу Андрій Владимир
Аналітик Роман Куницький
Головна гостьова продюсерка Ірина Узлова
Гостьова продюсерка Ольга Яценко
Гостьова продюсерка Юлія Сениско
Випускова редакторка Уляна Панасюк
Менеджерка спеціальних проектів Ольга Охріменко
Редактор, ведучий Євген Пастухов
Випусковий редактор Андрій Погорілий
Журналіст Арам Атанесян
Журналістка Валерія Пашко
Редакторка Анна Мороз
Редактор Віктор Деренюк
Редакторка Неля Цигарник
Редакторка Ольга Горійчук
Журналістка Софія Когут
Редакторка Ярина Михайльонок
Випускова редакторка Ольга Кісіль
Випусковий редактор Стас Гордієнко
Редактор Василь Мамелін
Журналістка, ведуча Ольга Лень
Журналістка Ірина Островська
Журналістка Христина Парубій
Журналістка, ведуча Христина Шкудор
Журналістка Уляна Грищук
Продюсер Борис Ясковець
Журналіст Іван Харук
Журналіст, ведучий Андрій Яніцький
Журналіст Олександр Ващук
Ведучий Андрій Малиновський
Директор з виробництва Андрій Асін
Керівник ефірно-архівної служби
Директор сайту “Еспресо.Захід” Богдан Бачинський
Головний редактор сайту “Еспресо.Захід” Ігор Гулик
Заступниця головного редактора сайту “Еспресо.Захід” Олена Будько
Координатор виробництва Галина Нагорна
Лінійний продюсер Галина Стефаник
Режисер Петро Колодій
Режисер Леонід Єрьоменко
Режисер Павло Дудченко
Режисер Андрій Папайло
Оператор-постановник Юрій Мельник
Відеооператор Олександр Ніколенко
Оператор студій Роман Ковалюк
Відеооператор Андрій Поліковський
Відеооператор  Оскар Янсонс
Відеооператор Данило Петеримов
Відеооператор Єгор Нікітенко
Відеооператор Андрій Верстюк
 
КОЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛУ ПРЯМИЙ:
Дизайнер мультимедійних об`єктів Макашов Дмитро
Віктор Медвідь шеф редактор телеканалу
Ведучий програм Олександр Близнюк
Ведучий програм Володимир Волошин
Шеф-редактор сайту Козиряцька Яна
Заступник шеф-редактора сайту Катерина Пащенко
Редактор стрічки новин Дмитро Муравський   
Редактор стрічки новин Сергій Федорчук
Редактор стрічки новин Валерій Терентьєв
Випускова редакторка стрічки новин Вакулюк Ірина,
Редакторка стрічки новин Куцова Марія
Редактор YouTube-отдела Антон Комаров
Кореспондент Олена Смерека 
Кореспондент Олександра Шапкіна 
Старший перекладач вебсайту телеканалу Марина Ковальчук
Відеоредактор You-Tube відділу Олександр Глухінчук
Редакторка тем та титрів Гаранжа Альона
Випусковий редактор Віталій Захаров
Редактор сайту Ковальова Олена
Редактор сайту Поронік СС
Редакторка тем і титрів Анна Шевченко
Редактор сайту Корнієнко Ірина
Ведуча Наталка Фіцич 
Дизайнер мультимедійних об‘єктів Андрій Лісовий
Випускова редакторка Юлія Артамощенко
Польовий редактор Денис Карпенко
Редактор Лідія Карпенко
Випускова редакторка Юлія Роєнко
Редактор стрічки новин Олексій Заслоцький

  • Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
свобода слова
цензура
звернення
Володимир Зеленський
українські телеканали
свобода слова в Україні
Еспресо.TV
5 канал
Прямий
Читайте також:
Anonymous
6 квітня, 2022 середа
Кадри з путінської резиденції. Хакери Anonymous проникли у систему відеоспостереження Кремля. Відео
Олаф Шольц
6 квітня, 2022 середа
100 млрд євро, які Шольц виділив на німецьку армію, змінять баланс сил у Європі капітально, – російський соціолог з Німеччини
Петер Сійярто
6 квітня, 2022 середа
"Українським лідерам час припинити ображати угорців": МЗС Угорщини викликало посла України через заяви влади
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 31.81
    Продаж 32.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
8 квітня
11:01
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 169 дітей, понад 306 зазнало поранень, - ювенальні прокурори
10:49
Побив волонтера, стріляв із автомата: на Вінниччині затримали мера Немирова Віктора Качура
10:49
На Чернігівщину вирушають додаткові групи для розмінування території, - очільник ОВА
10:35
Окупанти обстрілюють Попасну й Гірське попри домовлений режим "тиші" для евакуації людей, - Луганська ОВА
10:27
Ексклюзив
Війна в Україні
Українцям важливо розуміти, що в нас йде життя, в якому присутня війна, а не навпаки, - військовий психолог
10:25
Запоріжжя
На Запоріжжі окупанти заборонили чоловікам виїзд із окупованої території та проводять примусову мобілізацію, - ОВА
10:16
міні-ярмарки Київ
У семи районах Києва 8 квітня працюють дев'ять мініярмарків
10:06
Ексклюзив
газопровод
Чи поетапно, чи одразу – але є незворотний рух щодо відмови країн світу від російської нафти та газу, – політолог-міжнародник
10:03
Присвячена пам'яті дідуся: сім'я з Уельсу вирушила у подорож по країні, щоб зібрати гроші для українських біженців
10:00
евакуація
Верещук: в Україні погоджено 10 гумкоридорів на 8 квітня
09:57
російські окупанти
РФ планує залучити до нових боїв на Донбасі виведені з Півночі України сили, - британська розвідка
09:33
Ексклюзив
Харків
ЗСУ відганяють ворога від Харкова, загарбникам вже важче обстрілювати місто,- Корсунов
09:27
Михайло Подоляк
Ключові санкції проти Росії для завершення війни в Україні - це прямі та непрямі ембарго, обмеження для Сбербанку і Газпромбанку, - Подоляк
09:04
Німеччина
Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд
09:04
Оновлено
Одеса
Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджено обʼєкти інфраструктури, - ОВА
08:52
Ексклюзив
Ірпінь
В Ірпінь повертатися зарано, місто необхідно розмінувати, - депутатка міськради про запровадження тривалої комендантської години
08:48
Київ метро
У Києві продовжили рух метро на червоній гілці: потяги курсують від станції "Академмістечко" до "Театральна"
08:47
На Луганщині українські військові знешкодили російський безпілотник "Орлан-10"
08:19
Олаф Шольц
Німеччині потрібен перехідний період у 120 днів, щоб припинити імпорт російського вугілля, - Шольц
07:52
Микола Княжицький
Жодного рішення державних органів про обмеження мовлення "Еспресо" не було, але технічно це зробив в.о. директора Концерну РРТ і хтось тепер використовує це, - Княжицький
07:26
За добу від обстрілів окупантів сталися 24 пожежі в житлових будинках, поблизу Рубіжного й Попасної росіяни намагалися здійснити штурм, - Гайдай
07:10
Україна ЄС
ЄС планує виділити додаткові €500 млн на закупівлю військового спорядження для України
07:10
Кіркоров
Сергій Руденко: Народні і заслужені артисти України на службі у Путіна
06:55
білоруські військові
Росіяни завершують відновлення боєздатності підрозділів у районах Брянської та Курської областей. У Білорусі здійснюється відбір так званих добровольців, - Генштаб
06:44
Visa MasterCard
Казахстанський Altyn Bank допомагає росіянам оформляти картки Visa та Mastercard в обхід санкцій, - "Схеми"
06:42
Британське видання Vogue помістило фото з Миколаєва на обкладинку
Британське видання Vogue помістило фото з Миколаєва на обкладинку
06:39
хімічна атака
Була проведена відповідна робота. Лікарні готові до порятунку українців після хімічних атак, - Данілов
06:30
Лоренцо Пеллегріні
Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга
06:00
Ліга Європи
Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу
06:00
обстріл Суми
Сумщину звільнено від російських військ, проводиться розмінування території, - голова ОВА
05:43
Мелітополь
Російські війська вкрали разом з вантажівками весь гумвантаж для Мелітополя, - мер
05:23
Олексій Данілов
Чоловіків, які покидали Україну після початку повномасштабної війни в Україні, на зворотному шляху перевірятимуть, чи законний був виїзд, - Данілов
04:53
Буча після звільнення, Київщина
Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа нашої загальної людяності, - Байден
04:34
Денис Шмигаль
Україна хоче отримати частину арештованих російських активів у найближчі пів року, - Шмигаль
04:04
Александер Чеферін
Я б не був серйозним президентом, якби спершу говорив у медіа, а вже потім звертався до виконкому, - очільник УЄФА Чеферін про виключення Росії з організації
03:52
Тимчасові переселенці на Львівському вокзалі
В Україні офіційно зареєстровано більше ніж 500 тис. нових вимушених переселенців
03:17
Олександр Усик
Олександр за тиждень війни втратив 10 кг, - дружина Усика про форму боксера
02:37
На Луганщині поблизу автобусної зупинки знайшли міни окупантів
Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу, - Верещук
02:07
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 7 квітня
01:44
ірпінь
В Ірпені до 11 квітня ввели комендантську годину
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV