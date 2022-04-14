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Рада ухвалила заяву про цінність свободи слова в умовах війни, держава підтримуватиме чесних журналістів і незалежні ЗМІ, - Княжицький

14 квітня, 2022 четвер
19:26
Суспільство Микола Княжицький

Верховна Рада ухвалила заяву про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації під час дії воєнного стану

Про це повідомив у Facebook народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

"Парламент підтримав мою з колегами ініціативу та прийняв заяву про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації під час дії воєнного стану", - написав Княжицький.

Нардеп нагадав про потужний вплив ЗМІ на суспільство і про те, як окупанти і колаборанти насамперед намагаються обмежити отримання українцями правдивої інформації.

"Під час цієї фази війни ми побачили, як російські ЗМІ налаштували суспільство до стану, коли мільйони готові вбивати людей лише за те, що вони українці. Ми побачили ракетні удари по українських телевежах в Києві, Вінниці, Рівному як частину військової тактики росії, спрямовану на вимкнення українських телеканалів з ефіру та позбавлення українців можливості отримувати інформацію. На жаль, ми побачили і "наших" колаборантів, "призначених" окупантами "мерами" окупованих українських міст, які в першу чергу після свого "призначення" вимикають з ефіру українські телеканали, як то було в Мелітополі. Також, бачимо колаборантів іншого типу, які засіли в Концерні РРТ, і так само як роблять окупанти в Мелітополі, відключають з цифрового телеефіру проукраїнські телеканали", - написав Княжицький.

Читайте також. Вимкнення телеканалу "Еспресо" з мережі Т2 – дія російської агентури, – Микола Княжицький

Народний депутат наголосив, що втручання в роботу журналістів має отримувати реакцію правоохоронців, а причетні до таких дій повинні нести відповідальність.

"В своїй заяві Верховна Рада чітко наголосила, що Україна не має права копіювати тоталітарні практики держави-агресора. Будь-які незаконні спроби втручання в роботу журналістів та засобів масової інформації, будь-які злочини проти журналістів або випадки технічного вимкнення проукраїнських телеканалів з ефіру повинні отримувати рішучу реакцію правоохоронних органів з притягненням винних до справедливої відповідальності. В умовах воєнного стану держава підтримуватиме чесних журналістів, незалежні засоби масової інформації, що є ознакою будь-якого демократичного суспільства, яким, безумовно, є суспільство України. Також парламент закликав всі державні органи та правоохоронців забезпечити захист прав журналістів та ЗМІ під час воєнного стану, невідкладно реагувати на відповідні звернення про порушення їх прав та гарантувати свободу слова як одну з найважливіших ознак демократичного суспільства", - написав Княжицький.

  • Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від концерну РРТ відновити мовлення каналів.
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Микола Княжицький
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