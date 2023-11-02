Данілов: РФ готується до ударів по критичній інфраструктурі взимку
Російські окупанти накопичують ракети, щоб взимку атакувати об'єкти інфраструктури України
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
За його словами, РФ не володіє тією кількістю ракет, якою вона хотіла б володіти для того, щоб заподіювати нам величезну шкоду.
"Але вони їх потрохи накопичують і зберігають для того, щоб коли буде зимовий період, спробувати використати їх і чинити шкоду нашій інфраструктурі", - сказав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що відбувається максимальна підготовка до захисту, однак не можна спрогнозувати, по яких об'єктах будуть влучання.
"Чи буде важко? Так, буде важко. Але ще раз наголошую: ми розуміємо всі виклики", - сказав він.
- У вересні британська розвідка спрогнозувала, що Росія, ймовірно, зосередить свої запаси крилатих ракет проти інфраструктурних об'єктів України взимку, як це вона робила в період із жовтня 2022 року по березень 2023 року
- Президент України Володимир Зеленський 25 жовтня провів селекторну нараду. Серед тем були удари Росії по нашій енергетичній інфраструктурі, захист та відповідь на них.
- У ГУР також заявили, що взимку очікуються удари по інфраструктурі.
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