Данія офіційно погодилася на пропозицію долучитися до відбудови Миколаєва

Про це заявила данська прем'єр-міністерка Метте Фредріксен під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

Метте Фредеріксен розповіла, що в межах нинішнього візиту відвідала Бородянку на Київщині й на власні очі побачила, що там відбувалося під час російської окупації. Вона висловила підтримку українському народові та зазначила, що її країна із самого початку надавала істотну політичну, фінансову та санкційну допомогу Україні.



"Я чітко сказала президенту Зеленському, що ми друзі надовго. Навіки партнери й навіки разом. І ми хочемо вкладати у перспективу відновлення України й відбудови", – заявила Фредріксен.



Раніше під час свого виступу перед данським парламентом Володимир Зеленський попросив Данію взяти на себе лідерство у відбудові Миколаєва. У четвер, 21 квітня, країна дала офіційну згоду, що допоможе у відбудові міста.



"Сьогодні ми дали свою згоду офіційно на цю пропозицію", – заявила очільниця уряду Данії.

Данія також надасть Україні обладнання для відновлення водопостачання в постраждалих від війни регіонах.

Крім цього, країна планує наростити обсяги відновлюваної енергії і тимчасово збільшити видобуток газу заради незалежності від РФ.