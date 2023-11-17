Данія передала ВМС України автономні гідрографічні комплекси

Про це пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України повідомляє у фейсбуці.

Як зауважив начальник гідрографічної служби ВМС ЗСУ Роман Гончаренко, цей комплекс обладнаний багатопроменевим ехолотом, призначений для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору. Його можливості дозволяють виявляти підводні об’єкти, що на сьогодні є надзвичайно важливим для військових моряків.

"Цей безекіпажний надводний комплекс виробництва Maritime Robotics (Норвегії), спеціальне обладнання комплексу, зокрема багатопроменевий ехолот SeaBat T51, виробництва компанії Teledyne Marine (Данія), яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання", - зазначив офіцер.

За його словами, комплекс значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля.