Данія передала ВМС України автономні гідрографічні комплекси
Військово-морські сили Збройних сил України у рамках міжнародної технічної допомоги отримали від уряду Королівства Данії автономні гідрографічні комплекси
Про це пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України повідомляє у фейсбуці.
Як зауважив начальник гідрографічної служби ВМС ЗСУ Роман Гончаренко, цей комплекс обладнаний багатопроменевим ехолотом, призначений для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору. Його можливості дозволяють виявляти підводні об’єкти, що на сьогодні є надзвичайно важливим для військових моряків.
"Цей безекіпажний надводний комплекс виробництва Maritime Robotics (Норвегії), спеціальне обладнання комплексу, зокрема багатопроменевий ехолот SeaBat T51, виробництва компанії Teledyne Marine (Данія), яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання", - зазначив офіцер.
За його словами, комплекс значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля.
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