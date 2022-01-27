Данія виділить Україні €73 млн на підвищення економічної стабільності

Про це повідомляє пресслужба МЗС.



"Відповідно до рішення данського уряду Україна стане ключовим одержувачем технічної допомоги Данії в рамках наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP в період 2022-2026 років із загальним бюджетом у €170 млн, з яких €73 млн будуть спрямовані на проєкти в Україні", - йдеться у повідомленні.



Пресслужба передає, що під час зустрічі міністра закордонних справи України Дмитра Кулеби та очільника МЗС Данії Єппе Кофода данська сторона погодилась розглянути додаткові можливості підтримки економіки України. Крім того, Данія підтвердила готовність зміцнювати стійкість України на тлі агресивних дій РФ.



"Високо цінуємо прагнення данського уряду нарощувати економічну та інвестиційну співпрацю з Україною. Це надсилає чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що попри безпекові виклики, ситуація залишається під контролем, наша держава демонструє економічне зростання, вона приваблива для інвестицій та успішних комерційних проєктів", - сказав Кулеба.



Також під час зустрічі українська сторона поінформувала про ситуацію на Донбасі та на кордоні з Росією. Співрозмовники обговорили підготовку економічних санкцій проти РФ, посилення оборонних спроможностей України та зміцнення кібербезпеки.



Нагадаємо, ЄС виділить Україні €1,2 млрд допомоги на тлі загрози вторгнення РФ.

Єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї заявив, що Євросоюз мобілізує до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки України.

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