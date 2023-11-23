Дату звільнення заручників у Газі перенесли: в Ізраїлі пояснили причини

Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, передає The Times of Israel.

"Звільнення розпочнеться відповідно до початкової угоди між сторонами, і не раніше п'ятниці", – сказав Ханегбі у середу журналістам.

За даними ізраїльської сторони, затримка пояснюється тим, що і Ізраїль, і ХАМАС мають підписати документ, який ратифікує відповідну угоду, аби вона набула чинності.

Тель-Авів очікує, що документ буде підписано впродовж наступних 24 годин, після чого й розпочнеться звільнення перших заручників.

Раніше у середу посадовці Ізраїлю та ХАМАС заявляли, що угода набуде чинності о 10:00 в четвер.