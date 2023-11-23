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Дату звільнення заручників у Газі перенесли: в Ізраїлі пояснили причини

23 листопада, 2023 четвер
04:12
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Перші заручники, утримувані обома сторонами, будуть звільнені не раніше п'ятниці через необхідність узгодити умови угоди

Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, передає The Times of Israel.

"Звільнення розпочнеться відповідно до початкової угоди між сторонами, і не раніше п'ятниці", – сказав Ханегбі у середу журналістам.

За даними ізраїльської сторони, затримка пояснюється тим, що і Ізраїль, і ХАМАС мають підписати документ, який ратифікує відповідну угоду, аби вона набула чинності.

Тель-Авів очікує, що документ буде підписано впродовж наступних 24 годин, після чого й розпочнеться звільнення перших заручників.

Раніше у середу посадовці Ізраїлю та ХАМАС заявляли, що угода набуде чинності о 10:00 в четвер.

  • 21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дозволить звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.
  • Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.
  • 22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників.
Ізраїль
Катар
Сектор Гази
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