Дав дозвіл на підключення військових баз до захоплених електростанцій: СБУ повідомила про підозру міністрові енергетики РФ

Про це інформує пресслужба СБУ.

"За даними слідства, високопосадовець сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань. Для цього у липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував приєднання енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

"Згідно із задумом російського посадовця, відповідні високовольтні лінії електропередачі функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" і "Каховська – Островська", - додали у спецслужбі.

Таким чином чиновник забезпечив енергопостачання військових баз та окупаційних адміністрацій ворога.

Шульгінову повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років тюрми.

"Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - резюмували в СБУ.