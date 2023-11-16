Дав дозвіл на підключення військових баз до захоплених електростанцій: СБУ повідомила про підозру міністрові енергетики РФ
СБУ повідомила про підозру за двома статтями КК України міністрові енергетики Росії Миколі Шульгінову. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі
Про це інформує пресслужба СБУ.
"За даними слідства, високопосадовець сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань. Для цього у липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував приєднання енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині", - йдеться у повідомленні.
"Згідно із задумом російського посадовця, відповідні високовольтні лінії електропередачі функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" і "Каховська – Островська", - додали у спецслужбі.
Таким чином чиновник забезпечив енергопостачання військових баз та окупаційних адміністрацій ворога.
Шульгінову повідомили про підозру за:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- чч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).
Санкція статей передбачає покарання до 10 років тюрми.
"Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - резюмували в СБУ.
- Поліція викрила шахрайський кол-центр, який очолював так званий ексміністр "ДНР".
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