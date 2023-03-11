ДБР не розслідує жодної справи щодо екскерівника СБУ Баканова, - BBC
Державне бюро розслідувань не веде жодної справи щодо дій екскерівника СБУ Івана Баканова
Про це пишуть BBC із посиланням на відповідь ДБР на інформаційний запит журналістів.
Зазначається, що нещодавно низка українських ЗМІ оприлюднила дані з посиланням на джерела в ОП, нібито Іван Баканов перебуває під слідством у справі щодо окупації частини території України.
Утім, така інформація не підтвердилася.
BBC надіслало запит у ДБР та отримало відповідь: "У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили".
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Також, посилаючись на джерела, BBC повідомили: "службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень".
- Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. 18 липня Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення Баканова.
- У Держдепартаменті США зазначили, що "уважно стежить" за ситуацією навколо усунення Венедіктової та Баканова, які відбувалися одночасно. А 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.
- 7 лютого повідомлялося, що СБУ завершила службове розслідування проти екскерівника Баканова.
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