ДБР не розслідує жодної справи щодо екскерівника СБУ Баканова, - BBC

Про це пишуть BBC із посиланням на відповідь ДБР на інформаційний запит журналістів.

Зазначається, що нещодавно низка українських ЗМІ оприлюднила дані з посиланням на джерела в ОП, нібито Іван Баканов перебуває під слідством у справі щодо окупації частини території України.

Утім, така інформація не підтвердилася.

BBC надіслало запит у ДБР та отримало відповідь: "У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили".

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Також, посилаючись на джерела, BBC повідомили: "службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень".