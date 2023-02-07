Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський, посилаючись на голову СБУ Василя Малюка.

За словами Веніславського, питання щодо діяльності Баканова порушили на засіданні комітету 6 лютого за участю Малюка.

"Спеціальні процедури щодо перевірки пана Баканова завершені. Думаю, що про це суспільство буде проінформоване, коли це буде необхідно. Тому що це грифовані матеріали перевірки, матеріали з обмеженим доступом. Вчора ми також отримали відповідь, де перебуває пан Баканов. Він перебуває в Україні", – сказав Федір Веніславський.

На запитання, чи знає він, що саме в цих матеріалах службового розслідування, Веніславський відповів, що члени комітету "допущені до всіх рівнів державної таємниці, але не завжди можуть говорити".

Водночас секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки комітету Роман Костенко, який теж був присутній на засіданні комітету, заявив Радіо Свобода, що не знає, чи виявлені службовим розслідуванням якісь факти злочинів, вчинені Бакановим.

На думку Костенка, матеріали розслідування потрібно передати в Державне бюро розслідувань.

"Пан Баканов є військовослужбовцем. Тому такі справи розслідує ДБР. Але наскільки я знаю, ця справа не передана до ДБР і я не знаю, чи взагалі там є факти злочину. Але ДБР має вивчати результати цього розслідування. Тому конкретики не було", – сказав Роман Костенко.

За словами Костенка, засідання комітету проводилося не в закритому режимі, не в спеціальному приміщенні, тому Василь Малюк не міг вільно відповідати на всі запитання.