ДБР розпочало розшифровку "чорних скриньок" літаків, що розбилися на Житомирщині

Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"Сьогодні розпочалася розшифровка чорних скриньок. Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто технічним характеристикам", - розповіла вона.

Сапьян наголосила, що буде проводитися внутрішнє розслідування штабом Повітряних сил, чому стався цей інцидент, і що наразі розпочалося 8 експертиз.

"Вони мають встановити: або літаки були несправні, чи це помилка пілотів, чи мало місце порушення при організації проведення польотів", - пояснює радниця.

Сапьян також повідомила, що судово-медичні експертизи ще не розпочалися, досудове розслідування триває.

Авіакатастрофа на Житомирщині та загибель трьох українських пілотів

У п'ятницю, 25 серпня, у Житомирській області під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загиблий у в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков марив літаками F-16 в українському небі. Він зазначив. що рік тому у США загиблий пілот зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби українських Повітряних сил, комунікував з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16.

Згодом бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули ще два бойові пілоти - Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 серпня наголосив, що Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав українське вільне небо.

Як інформувала пресслужба Офісу генпрокурора, за фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Увечері 26 серпня побратими загиблих на Житомирщині пілотів провели церемонію прощання. Американські льотчики спалюють піаніно в пам’ять про загиблих пілотів, ця традиція існує з часів Другої світової війни.

27 серпня Повітряні сили ЗСУ заявили, що терміни розслідування справи про зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області, в якій загинули три українські пілоти, поки невідомі - воно може тривати до пів року.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області 25 серпня, у якій загинули три українські пілоти.