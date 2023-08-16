Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство з'ясувало, що організатором "бізнесу" є директор медичного закладу, залучені до оборудки підлеглі йому лікарі, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронець, який займався підбором клієнтів.

Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тис. доларів США, повідомляє ДБР.

За даними слідства, щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тис. доларів США.

Працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому», під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), санкція за яку передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

ДБР звітує, що за місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.

Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.

Фото: ДБР

Примітка: Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.