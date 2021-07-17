Де і як відпочиває з дружиною Анджей Дуда. Оприлюднено фото

Подробиці та фото із посиланням на польський таблоїд Fakt.pl наводить Еспресо.TV.



Чогось нескромного журналісти при цьому не зауважили.



На пляж подружжя вдягається так, як і звичайні поляки, наприклад, на президенті Польщі репортери помітили шорти Tommy Hilfiger за 224 злотих.



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Анджей та Агата Дуда засмагають, купаються. Польський президент також катається на водному скутері.



Державну резиденцію у Гелі, в якій вони зупинилися, було споруджено за президентства Олександра Кваснєвського.



Наразі вона потребує ремонту даху. На це та інші ремонті роботи з бюджету Польщі піде 160 тис. злотих.























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