Де і як відпочиває з дружиною Анджей Дуда. Оприлюднено фото
У президента Республіки Польща Анджея Дуди розпочалася щорічна відпустка, яку він проводить в країні, перебуваючи в резиденції на Балтиці. Йдеться про курортне містечко Гель (Поморське воєводство)
Подробиці та фото із посиланням на польський таблоїд Fakt.pl наводить Еспресо.TV.
Чогось нескромного журналісти при цьому не зауважили.
На пляж подружжя вдягається так, як і звичайні поляки, наприклад, на президенті Польщі репортери помітили шорти Tommy Hilfiger за 224 злотих.
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Анджей та Агата Дуда засмагають, купаються. Польський президент також катається на водному скутері.
Державну резиденцію у Гелі, в якій вони зупинилися, було споруджено за президентства Олександра Кваснєвського.
Наразі вона потребує ремонту даху. На це та інші ремонті роботи з бюджету Польщі піде 160 тис. злотих.
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