Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять, - Зеленський про втрати України та РФ на війні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові зазнають вп'ятеро менших втрат, ніж росіяни
Про це Зеленський розповів у інтерв'ю NBC, повідомляє офіційний сайт президента України.
За його словами, російські військові зазнають набагато більших втрат, ніж українаскі, але компенсують їх завдяки кількісній перевазі у техніці та живій силі.
"Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п’ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими і сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них десять своїх, на одного нашого бійця їхніх десять. Якими б міцними ми не були, але їх вдесятеро більше. Нам складно, але ми тримаємось", - сказав Зеленський.
- 19 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зазнає під час повномасштабної війни набагато більших втрат, ніж Україна.
- За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 29 червня окупанти втратили близько 35 450 військових та 1572 танки.
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