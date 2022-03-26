Дедалі більше членів НАТО виступають за миротворчу місію в Україні, - Моравецький

Про це пише RMF24.



"Ми вже знаємо із ЗМІ за попередні дні, що були позитивні реакції з Данії та Литви . Сьогодні я можу сказати, що інші країни-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та спільного голосу від НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути точкова місія НАТО. Для тих, хто скептично налаштований, а такі були і в залі Європейської Ради, я хотів би, щоб вони уявляли, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим місцем, куди люди втікають", - наголосив він.



За словами польського прем'єр-міністра, у такому випадку держави будуть вимушені прийняти "десятки мільйонів біженців" з України. Матеуш Моравецький додав, що, зважаючи на варварську поведінку президента РФ і росіян, можна уявити й гірші сценарії.



"На жаль, я можу уявити і гірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний ґрунт", - зазнчив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відправлятиме миротворців до України.

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