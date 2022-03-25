Дедалі більше російських військових переходять на бік України, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.



"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться у повідомленні розвідки.





24 березня стало відомо, що після проходження російських фільтраційних таборів українців, що були незаконно вивезені з окупованих територій до РФ, відправляють до економічно депресивних районів Росії.