Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією DeepState: на Куп'янському напрямку ЗСУ тримають оборону, є успішні стабілізаційні дії
Ексклюзив

DeepState: на Куп'янському напрямку ЗСУ тримають оборону, є успішні стабілізаційні дії

24 листопада, 2023 п'ятниця
15:29
Війна з Росією

Співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий зазначив, що на Куп'янському напрямку ворог намагається просунутись у район Синьківки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Куп'янський напрямок залишається складним, тому що ворог продовжує концентрувати там сили. Якщо дивитися від лінії Масютівка - Ягідне, на ділянці Ягідне - Іванівське стабілізувалася ситуація. Бійці ЗСУ мали певні успіхи, бачимо зміни на мапі. У зоні населених пунктів Першотравневе, Масютівка, Лиман Перший ворог продовжує тиснути й намагається просунутись у район Синьківки", - пояснив Погорілий.

За словами співзасновника проєкту DeepState, у районі Лимана Першого в лісах тривають дуже складні бої.

"Ворог постійно суне хвилями. Іноді штурмує колонами, іноді штурмовими групами, іноді технікою намагається тиснути. Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення нема. Сили оборони тримають оборону, і є успішні стабілізаційні дії", - додав Погорілий. 

  • Інститут вивчення війни пише, що росіянам буде складно перехопити ініціативу на полі бою, оскільки для цього доведеться перекидати підрозділи з напрямків, де наступальні операції веде Україна.
  • Протягом 23 листопада Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1100 окупантів.

Новини
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
23 листопада, 2023 четвер
Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану
Борис Максудов
23 листопада, 2023 четвер
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
Єгор Чечеринда
Автор Єгор Чечеринда
23 листопада, 2023 четвер
Російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 листопада
16:27
Норвегія
Норвезький Гельсінський комітет вимагає від РФ звільнити кримського політв’язня Руслана Сулейманова
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Нігтьові бахмути та перукарські кліщіївки. Що не так з бійцями "економічного фронту"?
15:58
Сніг
Через прогнозований снігопад великогабаритному транспорту обмежать в'їзд до Києва
15:56
Пресреліз
До збору на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв від ГО "Мрія дітей України" та ПриватБанку долучається Mastercard
15:54
Танковий підрозділ Гвардії наступу потребує старлінків 
15:47
полонені
Україна створила змішані медкомісії для сприяння обміну полоненими
15:32
Фінляндія, Україна
Фінляндія надасть Україні €3 млн на транспортування зерна та розмінування сіл
15:29
Володимир Зеленський
Мобілізація, демобілізація, ротація, ВЛК: Зеленський провів засідання Ставки
15:20
Ексклюзив
"Вони дуже швидко навчаються": підполковник ЗСУ Фітьо про високу активність ворога на Бахмутському напрямку
15:12
наручники
Колаборант, який допомагав окупантам готувати ракетні удари по Вінниці, отримав 15 років тюрми
14:59
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
РФ накопичила для ударів по Україні до 900 ракет, – Ігнат
14:52
Ініціатива UNITED24: у Чернігові відбудували медцентр сучасної онкології
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:20
"Рік Дракона": Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену ЗСУ
14:04
OPINION
Юрій Богданов
Про вибори в Нідерландах, популізм і перспективи
14:02
Росіяни на ТОТ змушують студентів-медиків лікувати поранених окупантів
13:50
Херсонщина
Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено чоловіка
13:50
китай
Китай вводить пробний безвізовий режим для шести країн
13:41
Ігор Коломойський
У тимчасово окупованому Криму на аукціон виставили "націоналізовану" нерухомість Коломойського, - росЗМІ
13:23
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Держава має встановити граничний термін служби: військовий експерт Дикий про мобілізацію в Україні
13:21
Інгріда Шимоніте
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом в Київ
13:16
Чорне море, Крим
Росія та Китай таємно обговорили плани щодо будівництва підводного тунелю з Криму в РФ, - WP
12:39
В Україні стартували зйомки фільму жахів "Конотопська відьма"
12:38
відключення електроенергії
РФ обстріляла об'єкт генерації на півдні України: ситуація в енергосистемі станом на 24 листопада
12:21
СБУ повідомила про підозру командиру російських десантників, за наказом якого розстріляли мирних людей у Бучі
12:21
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Ворог використав хитрість: Згурець розповів про найскладнішу ділянку біля Авдіївки
12:21
Український ПЕН та The Ukrainians Media запускають онлайн-проєкт "Люди культури, яких забрала війна"
12:00
НАБУ
Відмивання понад 10 млрд грн: оновлено підозри учасникам злочинної організації на чолі з ексочільником ФДМУ
12:00
Пресреліз
Війна з Росією
100 дітей загиблих і полонених військових дистанційно вивчають графічний дизайн, акторську майстерність та фінансову грамотність в проєкті ГО "Мрія дітей України" 
12:00
удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23
Атака росіян на Чорнобаївку могла статися через анонс поховання військового, - речник ОВА
12:00
OPINION
Мирослав Гай
Про найнеобхідніше, що слід зробити для фронту
11:40
Оновлено
Росія звинуватила Україну в масованій атаці БПЛА, партизани повідомляють про приліт по військовій частині окупантів у Джанкої
11:33
Ексклюзив
Карта. Херсон_2211
Ворог відчуває небезпеку: боєць 14-го окремого полку БпАК про лівобережний плацдарм на Херсонщині
11:28
Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України, - посол
11:15
ЗРК Patriot
В Україні взимку розгорнуть додаткову систему Patriot від Німеччини, - посол Єґер
11:15
Трансляція Еспресо під час Революції Гідності
Народжені на майдані, загартовані війною і з вірою в перемогу. Еспресо відзначає 10 років роботи
11:09
Партнерський матеріал
Ключовий момент: валідольна вершина, на яку привів Шовковський
10:58
Огляд
міжнародний огляд
Росіяни хочуть з’єднати Крим з РФ підземним тунелем, скільки ЄС коштуватиме прихильність Трампа до України. Акценти світових ЗМІ 24 листопада
10:51
У столиці тимчасово заборонили створювати нові мурали
10:39
Здав окупантам свого батька: СБУ оголосила підозру депутату сільради на Херсонщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV