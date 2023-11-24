DeepState: на Куп'янському напрямку ЗСУ тримають оборону, є успішні стабілізаційні дії

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Куп'янський напрямок залишається складним, тому що ворог продовжує концентрувати там сили. Якщо дивитися від лінії Масютівка - Ягідне, на ділянці Ягідне - Іванівське стабілізувалася ситуація. Бійці ЗСУ мали певні успіхи, бачимо зміни на мапі. У зоні населених пунктів Першотравневе, Масютівка, Лиман Перший ворог продовжує тиснути й намагається просунутись у район Синьківки", - пояснив Погорілий.

За словами співзасновника проєкту DeepState, у районі Лимана Першого в лісах тривають дуже складні бої.

"Ворог постійно суне хвилями. Іноді штурмує колонами, іноді штурмовими групами, іноді технікою намагається тиснути. Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення нема. Сили оборони тримають оборону, і є успішні стабілізаційні дії", - додав Погорілий.