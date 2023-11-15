Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У ISW пояснили, чому РФ буде складно повністю перехопити ініціативу на фронті

У ISW пояснили, чому РФ буде складно повністю перехопити ініціативу на фронті

15 листопада, 2023 середа
05:56
Війна з Росією Авдіївка

Росіянам буде складно перехопити ініціативу на полі бою, оскільки для цього доведеться перекидати підрозділи з напрямків, де наступальні операції веде Україна

Про це пише Інститут вивчення війни

Американські аналітики припустили, що російські війська намагаються відновити ініціативу на фронті. 

"Вони одночасно проводять кілька наступальних операцій на сході України. Хоча залишається незрозумілим, чи зможуть росіяни повністю відновити ініціативу, оскільки українські війська продовжують тиск на критичних ділянках фронту", - зазначили в ISW. 

Експерти зі США звернули увагу, що одразу кілька українських офіційних осіб відзначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль на полі бою. 

Зокрема головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний 14 листопада під час розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном заявив, що Авдіївський, Куп’янський і Мар’їнський напрямки є найбільш інтенсивними. Водночас він зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії на визначених ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагаються, зокрема, відновити ініціативу на північ і південь від Бахмута. 

А президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові повідомляють про посилення російських обстрілів на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

"Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо наступальних операцій РФ на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак росіянам, імовірно, буде важко повністю відновити ініціативу, адже українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж лінії фронту, зокрема на заході Запорізькій області та на лівому березі Дніпра на Херсонщині", - проаналізували в ISW.  

Аналітики припустили, що російському військовому командуванню доведеться вирішити, чи зберігати окремі підрозділи для захисту від українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступу в інших місцях. 

"Ці рішення, ймовірно, перешкодять здатності Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні", - підсумували в ISW. 

Володимир Зеленський
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
США
Харківщина
Валерій Залужний
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
Джо Байден
14 листопада, 2023 вiвторок
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
Олександр Дубінський, СБУ, ДБР
13 листопада, 2023 понедiлок
Мав позивний Буратіно. Дубінський отримав підозру в держзраді, вчиненій у складі злочинної організації
Зустріч Блінкена з Єрмаком
14 листопада, 2023 вiвторок
Реформи, відбудова та відкриття одного з аеропортів: Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Блінкеном
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 листопада
05:30
Держдепартамент США
У держдепі заявили, що США перебувають на критичному етапі щодо допомоги Україні
04:09
Ірина Фаріон
Фаріон просить Зеленського і Залужного про "заходи" щодо офіцерів Кротевича та Жоріна, які відповіли їй на образи військових
03:33
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ розпочав операцію в лікарні Аль-Шіфа в Газі
02:58
Нацгвардія
Нацгвардійці взяли в полон 4 окупантів на Запорізькому напрямку: кажуть, про погрози в'язницею за відмову воювати
02:41
Прапор США
Уникнути шатдауну: Палата представників США продовжила законопроєкт про тимчасовий бюджет без допомоги Україні
02:08
Данія надасть 7 млн євро на підтримку енергетики України
01:52
Байден і Сі Цзиньпін
Сі Цзіньпінь прибув до США вперше за 6 років для обговорення відносин та світових конфліктів з Байденом
01:26
окупанти, орки
США виділять $1 млн міжнародному центру, що розслідує воєнні злочини РФ проти України
01:05
зерно, зернова угода
Індія дозволила ввезення зерна з України без обробки метилбромідом: що це дає
00:35
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Кірбі: США мають дані, що ХАМАС тримає заручників і зброю в лікарнях Гази
2023, вiвторок
14 листопада
23:55
Олександр Усик
Усик пообіцяв провести бій у Києві. Пояснив, коли це стане можливим
23:26
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
"ОП готує інформаційну кампанію проти Залужного": добірка російських фейків про Україну за 14 листопада
23:19
Ексклюзив
Роман Костенко
Секретар комітету ВР з нацбезпеки Костенко: РФ може виробляти до 2 млн снарядів на рік, Україна та партнери мають нарощувати виробництво
22:57
Володимир Зеленський
Зеленський: Путін готовий вбити скільки завгодно своїх людей, щоб показати результат до оголошення виборів
22:45
митниця, митник
Зашкодить забезпеченню ЗСУ: волонтери звернулися до Зеленського щодо змін у ввезенні гуманітарки
22:32
Андрій Єрмак
Єрмак у США зустрівся з експертами і лідерами думок: про що говорили
22:27
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Нардеп В'ятрович про скандал із Фаріон: Ціллю пані Ірини не є захист української мови
22:04
Ексклюзив
Павло Клімкін
Почнеться процес дрейфу російської влади: Клімкін про ймовірні події у РФ після виборів президента
21:58
Су-25
Сили оборони збили російський Су-25 під Авдіївкою
21:50
Чорне море, Крим
Понад 750 військових РФ, що воювали проти України, "отримали" земельні ділянки в окупованому Криму
21:27
В Україні створили унікальну мобільну систему РЕБ ЕТЕР
21:26
ДСНС
У Києві знайшли 20 кг ртуті біля залізничних колій
21:08
Червоний Хрест
Україна подала відкритий лист до Червоного Хреста через недотримання Росією вимог щодо лікування полонених
20:43
"Близькі друзі": в Instagram тепер можна створювати публікації, які побачить обмежене коло підписників
20:20
Аналітика
Сергій Згурець
Масова атака ударних дронів по ВПК Росії - це лише початок. Колонка Сергія Згурця
20:12
Огляд
ухилянти
Смерті, скандали та комедія: які схеми використовують ухилянти для втечі з України
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Столітня війна
19:56
е-підпис
Крок до цифрового безвізу з ЄС: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу
19:55
Біньямін Нетаньягу
У Туреччині подали заяву до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу
19:35
Ракетні війська уразили 17 артзасобів та 3 системи ППО росіян, - Генштаб
19:06
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Може стати гравцем світового рівня": Екстренер "Челсі" дав пораду Мудрику
19:05
війна з росією окуповані території діти
Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 629-го дня війни: українські війська витісняють російський флот із Криму та ще десятки танків Leopard від Німеччини
18:59
Угорщина та Росія підписали графік будівництва АЕС "Пакш II"
18:26
ППО,безпілотники аеропорти Росія
Московський аеропорт "Шереметьєво" повідомив про встановлення нового комплексу захисту від безпілотників
18:17
Валерій Залужний
Залужний обговорив з генералом Брауном плани на зиму, нагальні потреби й поточну ситуацію на фронті
18:12
Стіл із прапорцями Тайваню та України
Тайвань розвиватиме соціальні проєкти в Україні: підписано дві нові угоди
18:05
шахрай
В Україні активізувалися шахраї, які привласнюють гроші під виглядом виплат постраждалим від війни
18:02
OPINION
Анатолій Амелін
Україна в НАТО вже зараз: ризики і сценарії
17:59
Київстар
До Ради директорів "Київстару" увійшов колишній держсекретар США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV