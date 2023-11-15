У ISW пояснили, чому РФ буде складно повністю перехопити ініціативу на фронті

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики припустили, що російські війська намагаються відновити ініціативу на фронті.

"Вони одночасно проводять кілька наступальних операцій на сході України. Хоча залишається незрозумілим, чи зможуть росіяни повністю відновити ініціативу, оскільки українські війська продовжують тиск на критичних ділянках фронту", - зазначили в ISW.

Експерти зі США звернули увагу, що одразу кілька українських офіційних осіб відзначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль на полі бою.

Зокрема головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний 14 листопада під час розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном заявив, що Авдіївський, Куп’янський і Мар’їнський напрямки є найбільш інтенсивними. Водночас він зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії на визначених ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагаються, зокрема, відновити ініціативу на північ і південь від Бахмута.

А президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові повідомляють про посилення російських обстрілів на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

"Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо наступальних операцій РФ на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак росіянам, імовірно, буде важко повністю відновити ініціативу, адже українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж лінії фронту, зокрема на заході Запорізькій області та на лівому березі Дніпра на Херсонщині", - проаналізували в ISW.

Аналітики припустили, що російському військовому командуванню доведеться вирішити, чи зберігати окремі підрозділи для захисту від українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступу в інших місцях.

"Ці рішення, ймовірно, перешкодять здатності Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні", - підсумували в ISW.