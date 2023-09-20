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Defense Express: Росія може відновити безуспішні наступальні дії на Купʼянському напрямку

20 вересня, 2023 середа
14:26
Війна з Росією окупанти

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що росіяни можуть готуватися до відновлення наступальних дій на Лимано-Купʼянському напрямку

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни можуть готуватись до повновлення штурмових дій на Купʼянському напрямку, навіть якщо це буде так само безуспішно як ми спостерігали кілька тижнів тому. Вони можуть знову почати перекидати на цей напрямок загони "Шторм Z", намагатись продавити наші позиції гарматним мʼясом в стилі Бахмута минулої зими. Проте вони втратили момент для успішних наступальних дій на Купʼянському напрямку ще на початку літа, коли в нас були певні проблеми в системі оборони", - пояснив Киричевський.

Експерт пояснив, чому наступ росіян на Лимано-Купʼянському напрямку не мав успіху.

"Якщо відверто говорити, то події на Лимано-Купʼянському напрямку більше схожі на якийсь феномен. При тому, що це такий феномен, коли росіяни змушені були зупинитись на тлі повідомлень, що в нашій обороні щось не так. Багато експертів говорили про те, чому українська армія не знищує російські танки біля Новогорівки на переправі. Проте, якщо логічно подумати, то якби в нас були вогневі потужності - росіяни б давно вже були б знищені. Застосування касетних боєприпасів та побудова тактично грамотної оборони дало свої результати. Росіяни не змогли прорвати нашу оборону на цьому напрямку", - додав він.

російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Харківщина
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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