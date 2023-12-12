Defense Express: росіяни встановлюють на "шахеди" бойові частини від таємничої ракети
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що уламково-фугасна бойова частина не збігається за маркуванням з жодною керованою ракетою радянського чи російського виробництва
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Агенції Defence Express вдалося встановити, що на російському "шахеді" модифікації "Герань-К" стоїть бойова частина незрозумілої конструкції. Агенції відомо, що на цій бойовій частині стоїть ракетний індекс маркування. Більш того, цей індекс збігається з одним із підприємств, яке виготовляє елементи до комплексу "Панцир-С1", - пояснив Киричевський.
За словами військового експерта, уламково-фугасна бойова частина масою 40 кг не збігається за маркуванням з жодною керованою ракетою радянського чи російського виробництва.
"Можливо, росіяни розробили певний запас боєголовок під якусь модернізовану установку і зараз їх використали на дронах-камікадзе. Якщо агенції Defence Express вдалося знайти фотографії, то це означає, що іноді у БПЛА виникають якісь незрозумілі нюанси з роботою. Але це демонструє спрощену систему виробництва "шахедів" у РФ", - зауважив Киричевський.
- З середини 2023 року Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони типу Shahed на основі досвіду їхнього застосування.
- 6 грудня Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій стосовно окремих осіб і груп, які займаються експортом військового обладнання у РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.01 Купівля 37.01Продаж 37.64
- EUR Купівля 39.8Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе