Defense Express: Ударом дронами по Пскову було знищене річне виробництво літаків Іл-76 для ВС РФ

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Це не вперше, коли українські дрони змогли вразити цілі на такій дальності. До прикладу, 10 днів тому був успішний удар по аеродрому "Сольці". Саме там був успішно знищений російський Ту-22М3. Щодо літака Іл-76, то варто розуміти, що він відіграє величезну роль для ЗС РФ, хоча і є військово-транспортним. У Пскові були знищені 4 такі літаки, однак є інформація про те, що ще 3 зазнали критичних пошкоджень", - розповів Катков.

Експерт також пояснив, настільки важливі літаки Іл-76 для російської армії

"За один день було виведено з ладу 5,5% від загальної кількості літаків Іл-76 у РФ. Цей літак є основою для військово-транспортної авіації РФ і використовується не лише у повітряно-десантних військ Росії. Під час стандартної експлуатації він перевозить військові вантажі. Росіяни намагаються перевозити цим літаком власні високотехнологічні вироби. Ще один важливий аспект. В Росії зберігаються можливості з виробництва цих літаків. Минулого року росіяни звітували про рекордне виробництво Іл-76 у кількості 5 одиниць на рік. Тобто Україна ударом дронами змогла перекреслити роботу підприємства з виробництва Іл-76 за рік", - додав він.