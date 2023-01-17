Про це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив у facebook.

"Дефіцит залишається суттєвим. Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють…На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко", – зазначив він.

Читайте також: Дефіцит генерації в енергосистемі величезний. Низка українських ТЕС не працює, - керівник YASNO Коваленко

Зокрема за словами Коваленка, попри потепління та економію обсяги споживання поки не падають, причиною чого, найбільш імовірно, є так зване відкладене споживання, коли після відновлення електропостачання споживачі починають "надолужувати": заряджати розряджені девайси, робити щось, що не встигли, доки світла не було.

"І це нормально. Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші й ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", – заявив гендиректор Yasno.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що потрібно готуватися до "важких днів" після масованої ракетної атаки на Україну 14 січня. Можливі аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з електроенергетикою після російського масованого удару вдень, 14 січня, зазначивши, що з електроенергетикою найскладніше на Харківщині та Київщині.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb