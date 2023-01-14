З електроенергетикою зараз найскладніше на Харківщині та Київщині, - Зеленський

Про це стало відомо з telegram.

"Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах. Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів", - сказав він.

Зокрема Зеленський додав, що всі служби зараз працюють у місцях, куди влучили російські ракети.

"Із понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим Повітряним силам, нашим зенітникам й усім, хто допомагає", - додав він.

Президент зазначив, що є влучання і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку із цим найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.