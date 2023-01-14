З електроенергетикою зараз найскладніше на Харківщині та Київщині, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з електроенергетикою після російського масованого удару вдень, 14 січня
Про це стало відомо з telegram.
"Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах. Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів", - сказав він.
Зокрема Зеленський додав, що всі служби зараз працюють у місцях, куди влучили російські ракети.
"Із понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим Повітряним силам, нашим зенітникам й усім, хто допомагає", - додав він.
Президент зазначив, що є влучання і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку із цим найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
- Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.
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