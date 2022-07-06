Дефіцит зерносховищ в Україні сягатиме 15 млн тонн до кінця жовтня

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України

Повномашстабна війна в Україні суттєво зменшила обсяги експорту української продукції.

Приміром, як наголосив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в рамках Ukrainian-Swiss Business Hub у Лугано, за чотири місяці від початку повномасштабної війни Україні вдалось експортувати лише 5,2 млн тонн продукції, у той час як до 24 лютого експортувала 5–6 млн тонн щомісяця через українські морські порти.

"Через знищення інфраструктури для зберігання та тимчасову окупацію в нас з 75 млн тонн потужностей для зберігання залишилось в розпорядженні зерносховищ лише близько на 60 млн тонн. До кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна складатиме 10–15 млн тонн", – зауважив заступник міністра

За словами Маркіяна Дмитрасевича, цьогорічний врожай може становити понад 60 млн тонн, з яких 30–40 млн тонн необхідно буде експортувати.

"У найкоротшій перспективі для українських аграріїв та фермерів пріоритетними є два проекти, - сказав заступник міністра. - Перший – проект міжнародного фонду для придбання сільськогосподарської продукції в українських фермерів із подальшим експортом. Передбачається, що учасниками фонду будуть урядові організації та великі міжнародні компанії. Для українських аграріїв це дозволить отримати необхідний поточний капітал для посівних та збиральних кампаній сезонів цього та наступного років. Другий проект – будівництво перевантажувальних транскордонних терміналів для зернових культур та рослинних олій. Їх основна ідея – перетин кордону продукцією через зернові конвеєри та трубопроводи для олій".

Японія допоможе Україні будувати додаткові зерносховища

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb