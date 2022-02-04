Делегація США відвідає Болгарію, Румунію та Бельгію для обговорення стримування агресії РФ проти України

Про це повідомляє пресреліз Держдепартаменту США.



Метою поїздки є розробка єдиного підходу Заходу до військового нарощування Росії вздовж кордонів України та зусиль для того, щоб спонукати Москву вибрати дипломатію та деескалацію.



Візит до Європи американської делегації розпочнеться з Болгарії. Планується обговорити питання безпеки, енергетику і верховенство права.



У Бухаресті делегація Шолле підтвердить важливість стратегічного партнерства США та Румунії для подолання спільних загроз і викликів, зокрема щодо розміщення американських військ для захисту європейських союзників на тлі нарощування Росією військових сил на кордонах України.



Після цього американська делегація поїде до Бельгії, щоб зустрітися з представниками НАТО та ЄС. Сторони обговорять нещодавні дипломатичні відносини з РФ та готовність ввести серйозні економічні санкції проти Москви у разі нового нападу на Україну.



Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.



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